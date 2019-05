Angleži spisali zgodovino: štiri ekipe v dveh finalih

Do sedaj takšen podvig ni uspel nobeni državi, angleški klubi so prvi, ki so spisali takšno zgodovinsko zgodbo. Pred tem so bili najbliže temu dosežku Italijani, ki so leta 1990 imeli tri predstavnike v dveh finalih. To so ponovili tudi leta 1995 in 1998.Podobno je uspelo tudi Špancem leta 2014 in Nemcem leta 1980. Oboji so imeli po tri predstavnike v dveh finalih.

"Raven igre na Otoku je zelo visoka," je poudaril trener Chelseaja Maurizio Sarri. "Za angleške klube je zelo težko, da pridejo v zadnji mesec tekmovanja v dobri fizični kondiciji. Igramo več tekem kot v ostalih državah. Danes smo igrali 61. tekmo. To je velika razlika v primerjavi z ostalimi državami," je opozoril Sarri.

Zanimivo je, da je zgodovinski uspeh angleškega nogometa prišel po tem, ko je angleški nogomet v evropskih tekmovanjih pošteno trpel. Leta 2014 in 2015 niso imeli nobenega finalista, v letih 2016, 2017 in 2018 pa po enega.