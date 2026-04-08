Angleži tudi v naslednji sezoni z (vsaj) petimi klubi v Ligi prvakov

Angleški klubi so si takšno izhodišče priborili predvsem zaradi tega, ker se jih je vseh devet prebilo vsaj do osmine finala v vseh treh evropskih tekmovanjih (Liga prvakov, Evropska liga, Konferenčna liga) pod okriljem Uefe. Od devetih se jih je sicer v četrtfinale prebilo zgolj pet, a so na tekmah ligaškega dela precej izboljšali svoj količnik. Dodatno mesto je Angležem v torek zagotovil Arsenal z zmago (1:0) na prvi četrtfinalni tekmi Lige prvakov proti portugalskemu Sportingu.

Otočani lahko po najbolj optimističnem scenariju računajo na sedem klubov v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju, kar bi se uresničilo v primeru, če bi Liverpool, ta čas peti v angleškem prvenstvu, osvojil Ligo prvakov, medtem ko bi Aston Villa slavila v Evropski ligi. Če bi samo eden izmed klubov osvojil katerega izmed omenjenih tekmovanj, bi to pomenilo šest angleških klubov v prihodnji sezoni Lige prvakov. Enako bi se zgodilo tudi v primeru, da bi Nottingham Forest zmagal v Konferenčni ligi.

