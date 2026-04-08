Angleži tudi v naslednji sezoni z (vsaj) petimi klubi v Ligi prvakov

Angleški klubi so si takšno izhodišče priborili predvsem zaradi tega, ker se jih je vseh devet prebilo vsaj do osmine finala v vseh treh evropskih tekmovanjih (Liga prvakov, Evropska liga, Konferenčna liga) pod okriljem Uefe.
Od devetih se jih je sicer v četrtfinale prebilo zgolj pet, a so na tekmah ligaškega dela precej izboljšali svoj količnik. Dodatno mesto je Angležem v torek zagotovil Arsenal z zmago (1:0) na prvi četrtfinalni tekmi Lige prvakov proti portugalskemu Sportingu.
Otočani lahko po najbolj optimističnem scenariju računajo na sedem klubov v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju, kar bi se uresničilo v primeru, če bi Liverpool, ta čas peti v angleškem prvenstvu, osvojil Ligo prvakov, medtem ko bi Aston Villa slavila v Evropski ligi.
Če bi samo eden izmed klubov osvojil katerega izmed omenjenih tekmovanj, bi to pomenilo šest angleških klubov v prihodnji sezoni Lige prvakov. Enako bi se zgodilo tudi v primeru, da bi Nottingham Forest zmagal v Konferenčni ligi.
Možnosti za dodatno mesto v prihodnji sezoni Lige prvakov imata tudi Španija in Nemčija, ki po količnikih njunih klubov trenutno zasedata drugo in tretje mesto, a bi se lahko ta vrstni red še spremenil.
V angleškem prvenstvu prva štiri mesta sicer zasedajo Arsenal, Manchester City, Manchester United, za katerega igra Benjamin Šeško, in Aston Villa. Na petem mestu je Liverpool, ki ima z 49 točkami zgolj točko prednosti pred Chelseajem in tri pred Brentfordom.
