Nogomet

Angleži tudi v naslednji sezoni z (vsaj) petimi klubi v Ligi prvakov

Ljubljana, 08. 04. 2026 18.31

Avtor:
S.V. STA
Benjamin Šeško proti Bournemouthu

Klubi, ki tekmujejo v angleški Premier ligi, bodo imeli tudi v naslednji sezoni najmanj pet mest v Ligi prvakov. To je posledica odločitve Evropske nogometne zveze (Uefa), ki klube iz držav z najboljšim skupnim izkupičkom v evropskih tekmovanjih nagradi z dodatnim mestom.

Angleški klubi so si takšno izhodišče priborili predvsem zaradi tega, ker se jih je vseh devet prebilo vsaj do osmine finala v vseh treh evropskih tekmovanjih (Liga prvakov, Evropska liga, Konferenčna liga) pod okriljem Uefe.

Od devetih se jih je sicer v četrtfinale prebilo zgolj pet, a so na tekmah ligaškega dela precej izboljšali svoj količnik. Dodatno mesto je Angležem v torek zagotovil Arsenal z zmago (1:0) na prvi četrtfinalni tekmi Lige prvakov proti portugalskemu Sportingu.

Preberi še Artetova rezervista poskrbela za veliko zmago Arsenala

Otočani lahko po najbolj optimističnem scenariju računajo na sedem klubov v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju, kar bi se uresničilo v primeru, če bi Liverpool, ta čas peti v angleškem prvenstvu, osvojil Ligo prvakov, medtem ko bi Aston Villa slavila v Evropski ligi.

Če bi samo eden izmed klubov osvojil katerega izmed omenjenih tekmovanj, bi to pomenilo šest angleških klubov v prihodnji sezoni Lige prvakov. Enako bi se zgodilo tudi v primeru, da bi Nottingham Forest zmagal v Konferenčni ligi.

Možnosti za dodatno mesto v prihodnji sezoni Lige prvakov imata tudi Španija in Nemčija, ki po količnikih njunih klubov trenutno zasedata drugo in tretje mesto, a bi se lahko ta vrstni red še spremenil.

V angleškem prvenstvu prva štiri mesta sicer zasedajo Arsenal, Manchester City, Manchester United, za katerega igra Benjamin Šeško, in Aston Villa. Na petem mestu je Liverpool, ki ima z 49 točkami zgolj točko prednosti pred Chelseajem in tri pred Brentfordom.

Umrla je hrvaška nogometna legenda

bibaleze
Portal
Melani Mekicar: 'Komaj sem čakala, da stopim na oder'
Vse, kar morate vedeti o dojenju v prvih dneh
Vse, kar morate vedeti o dojenju v prvih dneh
Novo življenje po izgubi moža, prihaja dojenček
Novo življenje po izgubi moža, prihaja dojenček
Slavni igralec o hčerki: "Ni tako zapleteno, kot se zdi"
Slavni igralec o hčerki: "Ni tako zapleteno, kot se zdi"
zadovoljna
Portal
Urška razkrila, kaj se je zgodilo po šovu, in priznala, da je zaljubljena
Paž frizura, ki zavzema družbena omrežja
Paž frizura, ki zavzema družbena omrežja
To je Kaja povedala o odnosu z Nušo
To je Kaja povedala o odnosu z Nušo
Ali veste, kaj vse vpliva na debelost?
Ali veste, kaj vse vpliva na debelost?
vizita
Portal
Je nevarno piti vodo, ki stoji en dan? Strokovnjaki razbijajo najpogostejši mit
Je mogoče več kot tretjino rakov preprečiti?
Je mogoče več kot tretjino rakov preprečiti?
Šokantna resnica o vejpanju: zakaj mladi plačujejo najvišjo ceno
Šokantna resnica o vejpanju: zakaj mladi plačujejo najvišjo ceno
Kako po praznikih prenehati jesti sladko? Nasveti nutricionistke za lažji prehod
Kako po praznikih prenehati jesti sladko? Nasveti nutricionistke za lažji prehod
cekin
Portal
'Cene goriv bodo nižje, a ne v celoti in ne takoj'
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Hiša za 1 evro: zakaj se sanje marsikomu spremenijo v finančno past
Hiša za 1 evro: zakaj se sanje marsikomu spremenijo v finančno past
Na trgu največji padec cen plina v več kot dveh letih
Na trgu največji padec cen plina v več kot dveh letih
moskisvet
Portal
Umrla cenjena slovenska novinarka in avtorica
Neverjetno odkritje: na dnu jezera naleteli na bogat arheološki zaklad
Neverjetno odkritje: na dnu jezera naleteli na bogat arheološki zaklad
Vdova Hugha Hefnerja znova pred oltarjem: skrivna poroka na rajskem otoku
Vdova Hugha Hefnerja znova pred oltarjem: skrivna poroka na rajskem otoku
Kdaj je moški libido najvišji ter kako hormonski ritem vpliva na libido in energijo
Kdaj je moški libido najvišji ter kako hormonski ritem vpliva na libido in energijo
dominvrt
Portal
Zatohel vonj v domu: vzroki, trajne rešitve in nasveti za svež zrak
April na vrtu: vrtnarski nasveti za setev zelenjave, cvetja in zelišč
April na vrtu: vrtnarski nasveti za setev zelenjave, cvetja in zelišč
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
okusno
Portal
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
Hiter, poceni in zelo okusen obrok iz sestavin, ki jih že imate doma
Hiter, poceni in zelo okusen obrok iz sestavin, ki jih že imate doma
Kaj skuhati po praznikih? 5 lahkih jedi, ki vam bodo dobro dele
Kaj skuhati po praznikih? 5 lahkih jedi, ki vam bodo dobro dele
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
voyo
Portal
Komar
Kmetija
Kmetija
Air
Air
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641