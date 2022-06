Angleži v šoku, Southgate pa na izhodnih vratih?

Ta je namreč po zadnji blamaži na stadionu Wolverhamptona, Molineuxu, kjer so madžarski nogometaši ponižali domače zvezdnike na čelu s kapetanom Harryjem Kanom , jasno in glasno obrnila hrbet nekdanjemu angleškemu reprezentančnemu branilcu. "Southgate se je povsem izgubil," dan po velikem debaklu vrešči z naslovnic britanskih medijev, ki kar ne morejo verjeti, kaj je doletelo njihovo izbrano vrsto. Podatek, da je zadnji poraz z Madžarsko (0:4) najvišji v zadnjih 94 letih (!) na domačih tleh, je le še dodatno podžgal že tako naelektreno ozračje na Otoku.

"To ni bilo podobno ničemur. V zahtevni skupini z Nemčijo in Italijo smo sicer pričakovali zahtevno delo, toda da bo po štirih odigranih tekmah na vrhu taiste skupine Madžarska, pa niso pričakovali niti največji optimisti. Gareth , nimaš pojma, takšnega ponižanja si kot nogometni narod nismo zaslužili," so s kritikami na račun dela angleškega selektorja nadaljevali neusmiljeni domači mediji in poudarili, da je edina dobra stvar v množici slabih v zadnjem obdobju ta, da se letošnje svetovno nogometno prvenstvo v Katarju začne (šele) konec novembra.

"Do začetka SP-ja imamo samo še dve uradni tekmi v Ligi narodov. Ali bo to dovolj, da si povrnemo potrebno samozavest in začnemo znova, bo treba počakati do septembra. A gotovo je le eno, da se nam z zdajšnjim selektorjem na Mundialu ne piše nič dobrega," so zapisali pri The Telegraphu.