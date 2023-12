Angleži zadovoljni: Ne smemo se pritoževati, žreb je bil precej ugoden

Selektor angleške izbrane vrste je bil takoj po plesu kroglic nekoliko bolj previden z besedami, da so vse ekipe v skupini C sposobne presenetiti in da se tekem ne bo dobivalo na papirju, temveč na zelenici.

Angleži bodo z eno najbolj zvezdniških zasedb prihodnje leto zagotovo v samem vrhu favoritov za naslov evropskega prvaka. A pot do tako želenega finala v Berlinu je dolga, napredovanje v izločilne boje si bodo morali izboriti v skupini C.

Je pa Gareth Southgate vendarle priznal, da si je oddahnil, ko jim je žreb iz tretjega in četrtega bobna namenil Slovenijo ter Srbijo. "Po tem, ko smo dobili Dansko (iz drugega bobna, op. a.), bi lahko še vedno dobili tudi Hrvaško in Italijo. Zato smo se seveda začeli spraševati, kam to vodi," je povedal za Sky Sports.

BBC: Skupina ne bi smela predstavljati nobene groze

Zelo zanimiv pa je bil komentar na spletni strani britanske nacionalne radiotelevizije BBC, kjer je Phil McNulty zapisal, da skupina z Dansko, Srbijo in Slovenijo za tretjo reprezentanco sveta ne bi smela predstavljati "nobene groze". Tudi za to ne, so prepričani pri BBC-ju, ker bo Gareth Southgate v pripravi poskrbel, da se v angleški tabor ne bo pretihotapila lahkomiselnost.