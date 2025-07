Angležinje in Francozinje v četrtfinale

Francozinje so v drugem polčasu uprizorile preobrat. Najprej je v 61. minuti izenačila Marie-Antoinette Katoto , med 64. in 67. minuto pa je dva gola dosegla Delphine Cascarino , zadnjega pa Sakina Karchaoui (90.+2).

Angležinje so se na drugem dvoboju poigrale z Valižankami. Branilke naslova so že v prvem polčasu dosegle štiri gole, potem ko so zadele Georgia Stanway (13.), Ella Ann Toone (21.), Lauren Hemp (30.) in Alessia Russo (44.). Piko na i sta v drugem polčasu postavili Bethany Mead (72.) in Agnes Beever-Jones (9.), za osmoljenke tekme pa je zadela le Hannah Cain (76.).

Prvo mesto v skupini D je osvojila Francija z devetimi točkami, drugo Anglija s šestimi, tretje Nizozemska s tremi, četrto pa Wales, ki ni zbral nobene točke.

Po današnjih tekmah so znani vsi četrtfinalni pari. Prva tekma bo v sredo v Ženevi med Norveško in Italijo, dan kasneje bo Švedska v Zürichu gostila Anglijo. V petek bo v Bernu tekma med Španijo in Švico, v soboto v Baslu pa še med Francijo in Nemčijo.

Polfinalni tekmi bosta 22. in 23. julija v Ženevi in Zürichu, veliki finale pa 27. julija v Baslu.

Izidi:

nedelja, 13. julij:

Basel: Nizozemska - Francija 2:5 (2:1)

St. Gallen: Anglija - Wales 6:1 (4:0)