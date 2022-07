Angležinje tretjič v zgodovini v finalu EP

Za Angležinje, ki jih vodi 52-letna Nizozemka Sarina Wiegman, so gole dosegle Bethany Mead (34.), Lucia Bronze (48.), Alessia Russo (68.) in Francesca Kirby (77.). Polfinalno tekmo na stadionu Bramall Lane v Sheffieldu si je ogledalo 28.624 gledalcev. Anglija je dosegla peto zmago na letošnjem turnirju. V skupinskem delu tekmovanja je Avstrijo premagala z 1:0, Norveško z 8:0 in Severno Irsko s 5:0, v četrtfinalu pa po podaljških še Španijo z 2:1.

Anglija se je po polfinalni zmagi nad Švedsko tretjič uvrstila v finale evropskega prvenstva. Na premiernem zaključnem turnirju stare celine 1984 je bila od nje boljša Švedska, na Finskem 2009 pa Nemčija, sicer osemkratna evropska prvakinja.