Angležinje ubranile naslov evropskih prvakinj

Angležinje so tekmo na razprodanem stadionu (skupno število gledalcev na tekmah je na tem EP znašalo rekordnih 657.291, prvič v zgodovini EP je bilo povprečje več kot 20.000) nekoliko odločneje začele, a je Španija, rahla favoritinja, hitro vzpostavila ravnotežje in tudi sama zagrozila. V 19. minuti so imele Angležinje prvo res veliko priložnost na tekmi, ko je Lauren Hemp streljala iz bližine, španska vratarka Cata Coll pa se je izkazala.

Španke so sicer v polfinalu v Zürichu po podaljšku premagale Nemčijo z 1:0, branilke naslova Angležinje pa v Ženevi tudi po podaljšku Italijo z 2:1. Rekorderke ostajajo Nemke z naslovi v letih 1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009 in 2013.

Španske igralke, ki jih vodi Montserrat Tome, so bile v finalu rahle favoritinje, nenazadnje so Anglijo ugnale že v finalu svetovnega prvenstva 2023. Toda Angležinje so skozi turnir pokazale, da ne popuščajo do konca, to pa jih je nagradilo tudi v današnjem obračunu, v katerem so bile večinoma sicer malce boljše Španke. Selektorica Anglije Sarina Wiegman je z današnjim slavjem osvojila tretji zaporedni evropski naslov, potem ko je enega že z Nizozemsko.

A vse bolj razpoložene Španke so povedle v 25. minuti, ko je po podaji z desne strani z glavo zadela Mariona Caldentey. Po golu so igralke s Pirenejskega polotoka povsem prevzele nadzor, imele v 41. minuti še eno lepo priložnost prek prve strelke turnirja Esther Gonzalez, na odmor pa šle z golom prednosti.

Tudi uvod drugega dela je minil po španskih notah, Španke so si priigrale še nekaj zaključnih strelov, toda Angležinje so bile tiste, ki so zadele. Za 1:1 je poskrbela Alessia Russo, ki je z glavo unovčila podajo z leve strani.

Angležinje so nato zaigrale nekaj bolje, imele v 69. minuti lepo priložnost za vodstvo prek Chloe Kelly, a je dobro posredovala španska vratarka. V 74. je morala posredovati tudi angleška čuvajka mreže Hannah Hampton, tudi sicer pa je bilo do konca precej izenačeno, tako da je sledil podaljšek.

V tem so bile predvsem v drugem delu boljše Španke, imele nekaj obetavnih akcij in tudi strelov, a je ostalo pri izenačenem izidu, kar je pomenilo izvajanje enajstmetrovk.

Pri teh je Beth Mead za Anglijo sprva zadela, a se je ob padcu dvakrat dotaknila žoge, zaradi česar je morala ponavljati strel. Tega pa je Coll obranila. A tega Špankam ni uspelo unovčiti. Same so nato zastreljale tri strele z bele pike, tako da je imela v peti seriji Kelly priložnost za potrditev novega naslova. To pa je zanesljivo unovčila za nedosegljivih 3:1.

"Ta ekipa točno pokaže, kako je biti Anglež. Trenutno sem res zelo ponosna. Ta ekipa je magična," je za ITV po tekmi povedala Kelly.