Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Nogomet

Angležinje ubranile naslov evropskih prvakinj

Basel, 27. 07. 2025 20.59 | Posodobljeno pred 13 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA
Komentarji
1

Angleška ženska nogometna reprezentanca je v Švici ubranila naslov evropskega prvaka, potem ko je v finalu v Baslu po enajstmetrovkah s 3:1 ugnala Španijo. Po rednem delu in podaljških je bilo 1:1.

Statistika finalne tekme
Statistika finalne tekme FOTO: Sofascore.com

Španske igralke, ki jih vodi Montserrat Tome, so bile v finalu rahle favoritinje, nenazadnje so Anglijo ugnale že v finalu svetovnega prvenstva 2023. Toda Angležinje so skozi turnir pokazale, da ne popuščajo do konca, to pa jih je nagradilo tudi v današnjem obračunu, v katerem so bile večinoma sicer malce boljše Španke. Selektorica Anglije Sarina Wiegman je z današnjim slavjem osvojila tretji zaporedni evropski naslov, potem ko je enega že z Nizozemsko.

Španke so sicer v polfinalu v Zürichu po podaljšku premagale Nemčijo z 1:0, branilke naslova Angležinje pa v Ženevi tudi po podaljšku Italijo z 2:1. Rekorderke ostajajo Nemke z naslovi v letih 1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009 in 2013.

Angležinje so tekmo na razprodanem stadionu (skupno število gledalcev na tekmah je na tem EP znašalo rekordnih 657.291, prvič v zgodovini EP je bilo povprečje več kot 20.000) nekoliko odločneje začele, a je Španija, rahla favoritinja, hitro vzpostavila ravnotežje in tudi sama zagrozila. V 19. minuti so imele Angležinje prvo res veliko priložnost na tekmi, ko je Lauren Hemp streljala iz bližine, španska vratarka Cata Coll pa se je izkazala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

A vse bolj razpoložene Španke so povedle v 25. minuti, ko je po podaji z desne strani z glavo zadela Mariona Caldentey. Po golu so igralke s Pirenejskega polotoka povsem prevzele nadzor, imele v 41. minuti še eno lepo priložnost prek prve strelke turnirja Esther Gonzalez, na odmor pa šle z golom prednosti.

Tudi uvod drugega dela je minil po španskih notah, Španke so si priigrale še nekaj zaključnih strelov, toda Angležinje so bile tiste, ki so zadele. Za 1:1 je poskrbela Alessia Russo, ki je z glavo unovčila podajo z leve strani.

Angležinje so nato zaigrale nekaj bolje, imele v 69. minuti lepo priložnost za vodstvo prek Chloe Kelly, a je dobro posredovala španska vratarka. V 74. je morala posredovati tudi angleška čuvajka mreže Hannah Hampton, tudi sicer pa je bilo do konca precej izenačeno, tako da je sledil podaljšek.

V tem so bile predvsem v drugem delu boljše Španke, imele nekaj obetavnih akcij in tudi strelov, a je ostalo pri izenačenem izidu, kar je pomenilo izvajanje enajstmetrovk.

Pri teh je Beth Mead za Anglijo sprva zadela, a se je ob padcu dvakrat dotaknila žoge, zaradi česar je morala ponavljati strel. Tega pa je Coll obranila. A tega Špankam ni uspelo unovčiti. Same so nato zastreljale tri strele z bele pike, tako da je imela v peti seriji Kelly priložnost za potrditev novega naslova. To pa je zanesljivo unovčila za nedosegljivih 3:1.

"Ta ekipa točno pokaže, kako je biti Anglež. Trenutno sem res zelo ponosna. Ta ekipa je magična," je za ITV po tekmi povedala Kelly.

nogomet ep anglija španija finale
  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
St. Gallen
28. 07. 2025 13.21
Hvala Svici za organizacijo prvenstva
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065