Angležinje uprizorile pravi šov in s kar 8:0 premagale Norvežanke

Gostiteljice evropskega prvenstva v nogometu Angležinje so na drugi tekmi skupinskega dela s kar 8:0 premagale Norvežanke in tako oddale kandidaturo za zmago na domačem prvenstvu. Levinje so tekmo odločile že v uvodnih 41-ih minutah, ko so si priigrale neulovljivo prednost šestih zadetkov, delo pa so nato v drugem polčasu le dokončale. Za žensko nogometno reprezentanco Norveške je to največji poraz v zgodovini ekipe.

Anglija je še kako resna kandidatka, da na letošnjem evropskem nogometnem prvenstvu za ženske prvič v zgodovini reprezentace osvoji turnir stare celine. To so nogometašice z Otoka dokazale z izjemno predstavo in visoko zmago proti Norveški, ki je pred začetkom turnirja veljala za eno izmed favoritinj za zmago na turnirju. Levinje so si z drugo zmago v skupinskem delu že zagotovile prvo mesto v skupini A in igranje v četrtfinalu, Norvežanke pa bodo morale za preboj v izločilne boje premagati Avstrijke, ki so na pozno popoldanski tekmi z 2:0 premagale Severne Irke.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Dvakratne evropske prvakinje (1987, 1993) in svetovne prvakinje iz leta 1995, so na Brighton Community stadionu doživele hladen tuš. Domače nogometašice so uprizorile pravo nogometno mojstrovino in že v prvem polčasu razrešile vprašanje o zmagovalcu derbija drugega kroga skupinskega dela. Na glavni odmor so levinje odšle z rezultatom 6:0, v drugem polčasu pa stopile s pline in dosegle 'le' še dva zadetka za končnih 8:0. S hat-trickom se je izkazala Arsenalova napadalka Beth Mead, dvakrat je v polno merila Ellen White, zadetek pa so dodale še Georgia Stanway, ki je tekmo odprla z uspešno izvedeno enajstmetrovko, Lauren Hemp in Alessia Russo.

icon-expand Ellen White je zadela dva, Beth Mead pa tri gole FOTO: AP

Poraz je za Norvežanke še posebej boleč, saj gre za najvišjega v zgodovini reprezentance. Zanimivo je, da je prav Norveška Angliji zadala najvišji poraz v zgodovini in to z enakim rezultatom. Pred več kot dvema desetletjema (4. junija 2000) so Norvežanke na kvalifikacijski tekmi za Euro 2001 slavile prav tako z 8:0. Ženska reprezentanca Anglije pa je sicer najvišjo zmago v zgodovini dosegla pred dobre pol leta. 30. novembra lani so namreč levinje na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo, ki bo potekalo prihodnje leto v Avstraliji in Novi Zelandiji, s kar 20:0 odpravile Latvijke. Z neverjetnim rezultatom so Angležinje le za las zgrešile izenačitev absolutnega rekorda v ženski konkurenci. Ta je v lasti Kanadčank, priigrale pa so ga leta 1998, ko so s kar 21:0 premagale Puertoričanke.

icon-expand Nogometašice Anglije FOTO: AP

Skupina A: - sreda, 6. julij: Anglija - Avstrija 1:0 (1:0) - četrtek, 7. julija: Norveška - Severna Irska 4:1 (3:0) - ponedeljek, 10. julija: Avstrija - Severna Irska 2:0 (1:0) Anglija - Norveška 8:0 (6:0)