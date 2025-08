Angležinje v izdihljajih podaljška do finalne vstopnice proti Italiji

Angleške nogometašice, branilke naslova, so se v polfinale EP v Švici uvrstile po četrtfinalu z izvajanjem enajstmetrovk, ko so premagale Švedinje s 3:2. Italijanke pa so na prvi četrtfinalni tekmi premagale Norvežanke z 2:1.

Status favoritinj so imele na današnjem prvem polfinalu Angležinje. V prvi polovici prvega polčasa so ga tudi potrjevale, a je bila Laura Giuliani v vratih Italije zanesljiva. Največ težav ji je povzročala Lauren James, v 20. minuti pa je žoga po poskusu Alessie Russo končala tik ob vratnici gola Italije.

Povedle pa so nato Italijanke, ki so počasi vzpostavile ravnotežje. V 33. minuti so izvedle hitro akcijo, po podaji z desne strani in neodločni obrambi Anglije v kazenskem prostoru pa je Barbara Bonansea merila natančno pod prečko.

V nadaljevanju so vse bolj pritiskale Angležinje, Italija pa je bila stisnjena pred svoj gol. Toda Anglija kljub številnim lepim priložnostim ni zadela, čeprav so v taboru branilk naslova z menjavami poslali v igro še več napadalk.