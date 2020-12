City v pokalu še poglobil Arsenalove rane, Brentford presenetil Newcastle

Obračun na Emiratesu so bolje odprli gostje, ki so iz prve prave priložnosti že prišli do vodstva. V slogu letošnje sezone zaspana obramba Arsenala je po podaji Oleksandra Zinčenka povsem pozabila na osamljenegaGabriela Jesusa, ki je z glavo brez težav zabil za 0:1. Meščani so nadaljevali podobno silovito, a so bili pred vrati Runarja Runarssona premalo konkretni. Do tistega trenutka povsem nenevarni topničarji pa so odgovorili v 31. minuti.Gabriel Martinelli, ki je začel prvo tekmo po dolgotrajni poškodbi, je z leve strani lepo zaposlilAlexandra Lacazetta, ki je v skoku ugnal rojakaAymerica Laporta za 1:1. Kmalu zatem je imel Jesus sijajno priložnost za novo prednost gostov, a se je odlično izkazal islandski vratar v vrstah domačih.

Tudi drugi del se je začel podobno kot prvi, le da so tokrat gostje izkoristili svoje priložnosti. V 55. minuti je Riyad Mahrezizvedel prosti strel, ki je sicer šel naravnost v vratarja Runarssona, a kaj ko je ta komično posredoval in žogi nekako dovolil pot v mrežo za 1:2. Le štiri minute kasneje je obramba Arsenala še enkrat več zaspala, kar je po asistenci Fernandinhaizkoristil nadarjeni Phil Foden, ki je Runarssona prekaljeno ugnal z lobom. Končni rezultat pa je z glavo v 73. minuti postavil Laporte, ki se je tako oddolžil za napako v prvem polčasu, ko je tik ob njem za Arsenal zabil Lacazette.