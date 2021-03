City v zaključku strl odpor Evertona

Čeprav je gostujoči strategPep Guardiolapred tekmo za BBCdejal, da bo pristop njegovih varovancev, kot da bi šlo za finale, je svojim prvokategornikom vseeno namenil nekaj počitka. Med drugim so na klopi bili Kevin De Bruyne, John Stones in prvi vratar Ederson, kljub temu pa je bila postava Cityja še kako zvezdniška – začeli soRuben Dias, Raheem Sterling, Gabriel JesusinPhil Foden, denimo.

Na drugi strani poškodovanega Jordana Pickforda ni bilo v vratih Evertona, namesto njega je začelJoao Virginia, ki je angleškega reprezentanta nadomestil že na nedavni tekmi proti Burnleyju, na ta račun pa je mesto na klopi našel slovenski up Žan-Luk Leban, ki je decembra praznoval šele 18. rojstni dan.

V prvem polčasu je bil najbližje zadetku Yerri Mina, ki je po kotu streljal z glavo, šele na golovi črti pa je razčistil Oleksandr Zinčenko, ki je s tem preprečil govoto vodstvo domačih. V drugem polčasu je bil boljši City, ki je nadaljeval s terensko premočjo, za kar je bil nagrajen v samem zaključku. Najprej v 84. minuti, ko je z glavo v polno meril letos povsem prerojeni Ilkay Gündogan, v 90. minuti pa je končni izid postavil rezervist De Bruyne, ki je z levico premagal nemočnega Virginio.