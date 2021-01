Pokal FA: Arsenal boljši od Newcastla, šestoligaš Chorley izločil drugoligaša

Hiter izpad si je privoščil West Bromwich Albion, ki je proti 13. ekipi tretje lige, Blackpoolu, klonil po izvajanju enajstmetrovk. V peti seriji jo je za domače najprej izvajal Sullay Kaikai, a je bil nenatančen, tako kot tudi Mattheus Pereira, s čimer so se varovanci Sama Allardycea ekspresno poslovili od najstarejšega klubskega tekmovanja na svetu.

Everton se je nepričakovano mučil proti predzadnji ekipi druge angleške lige, Rotherhamu. Odpor žilavih gostov je na Goodison Parku šele v podaljšku – v 93. minuti – strlAbdoulaye Doucoure. Do zelo pomembne zmage so prišli nogometaši Sheffield Uniteda, ki so v Premier League v veliki krizi, saj slavja po slabi polovici sezone sploh še ne poznajo in so tako prikovani na dno lestvice. Tokrat so v gosteh s 3:2 ugnali Bristol Rovers. Od premierligašev sta bila zanesljiva tudi Fulham, ki je v londonskem derbiju po podaljških strl QPR (0:2), in Leicester City. Lisice so na gostovanju pri Stoke Cityju dosegle poker zadetkov (0:4).