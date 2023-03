Anglija slavila v Neaplju, Ronaldo z največ reprezentančnimi tekmami

Italija in Anglija, ki igrata v skupini C, sta se merila v reprizi finala zadnjega evropskega prvenstva. Za razliko od obračuna v Londonu pa so se tokrat veselili Angleži. Z golom Declana Ricea , ki je v mrežo pospravil odbitek po poskusu Harryja Kana , so povedli v 23. minuti. Kane je v 44. minuti uspešno izvedel enajstmetrovko in dosegel svoj 54. gol za reprezentanco, s čimer je zdaj sam postal njen najboljši strelec vseh časov.

Želje po izključitvi Belorusije ...

Čeprav bodo te kvalifikacije glede na žreb skupin ponudile kar nekaj na papirju vrhunskih dvobojev, saj so se ob Italiji in Angliji v istih skupinah znašle na primer Španija in Norveška ter Nizozemska in Francija, pa so se v zadnjih dneh pojavile zahteve tudi po izključitvi Belorusije iz kvalifikacij. Kot je določil izvršni odbor Uefe, bodo domače tekme Belorusije na nevtralnem terenu in brez gledalcev. Toda to za nekatere ni dovolj. Kot je objavil Politico, je k izključitvi Belorusije v pismu predsedniku Uefe Aleksandru Čeferinu pozvalo več kot sto evropskih poslancev. Kot je navedel Politico, je vzrok kršenje človekovih pravic beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka. Kot so člani Evropskega parlamenta zapisali v pismu, bi igranje Belorusije Lukašenko in njegova ekipa uporabila za poznejšo propagando in dokaz, da je dobro sprejet v mednarodni skupnosti. "To bi bilo nedopustno za žrtve ruske agresije v Ukrajini, za vse Beloruse, ki so morali zapustiti domovino, in tiste, ki so ostali in morajo živeti v strahu in terorju," so zapisali v pismu. Belorusijo sicer prva tekma čaka 25. marca proti Švici, ta pa bo odigrana v Srbiji.

Sistem kvalifikacij

Kvalifikacije bodo imele deset terminov. Prvi je med 23. in 25. marcem, drugi med 26. in 28. marcem, tretji med 16. in 17. junijem, četrti med 19. in 20. junijem, peti med 7. in 9. septembrom, šesti med 10. in 12. septembrom, sedmi med 12. in 14. oktobrom, osmi med 15. in 17. oktobrom, deveti med 16. in 18. novembrom, zadnji pa med 19. in 21. novembrom. Iz teh kvalifikacij se bo na EP uvrstilo deset zmagovalcev skupin in deset drugouvrščenih, zadnja tri mesta pa bodo zapolnile ekipe po dodatnih kvalifikacijah lige narodov marca 2024.

EP v Nemčiji bo med 14. junijem in 14. julijem 2024 v Berlinu, Münchnu, Dortmundu, Gelsenkirchnu, Frankfurtu, Stuttgartu, Hamburgu, Düsseldorfu, Kölnu in Leipzigu.



Izidi, skupina C:

Italija - Anglija 1:2 (0:2)

Retegui 56.; Rice 13., Kane 44./11-m

RK: Shaw 80./Anglija



Severna Makedonija - Malta 2:1 (0:0)

Elmas 66., Churlinov 72.; Yannick 86.



Skupina J:

Portugalska -Lihtenštajn 4:0 (1:0)

Cancelo 8., Bernardo Silva 47. Ronaldo 51./11-m, 63.

BiH - Islandija 3:0 (2:0)

Krunić 14., 40., Dedić 63.

Slovaška - Luksemburg 0:0