Anglija: Konec skoraj rekordnega prestopnega roka

Arsenal je za hitronogega krilnega nogometaša Nicolasa Pepeja plačal zase rekordnih 80 milijonov evrov. United pa je poskrbel, da je angleški branilec Harry Maguire postal najdražji branilec v zgodovini, zanj so rdeči vragi Leicesterju odštelo 87 milijonov.

Zadnji dan prestopnega roka v Angliji je najboljših pet klubov zapravilo 183 milijonov evrov, vendar so skupno toliko plačali le za 17 igralcev, kar je najmanj podpisov na zadnji dan po poletnem prestopnem roku 2009.

Le Chelsea, Liverpool in Crystal Palace so s prestopi zaslužili več denarja, kot so ga zapravili.

Chelsea ima prepoved kupovanja novih igralcev, a je vseeno lahko za 43 milijonov odkupil HrvataMatea Kovačića, ki je bil v klubu na posoji. Je pa njihova prodaja Belgijca Edena Hazarda v Real za 96 milijonov, odškodnina bi lahko narasla do 160 milijonov, na seznamu najdražjih prestopov v zgodovini.

Še drugo leto zaporedoma se je angleški prestopni rok končal dan pred začetkom nove sezone in ne šele konec avgusta ali na začetku septembra, kot je navada v večini evropskih držav.