Angleži v finalu računajo tudi na prisotnost selektorja Tuchla

Nocoj se bosta v finalu evropskega nogometnega prvenstva do 21 let udarili Anglija in Nemčija. Angleži branijo naslov evropskih prvakov, obe reprezentanci pa napadata četrto lovoriko na turnirju stare celine. Tekmo lahko spremljate od 20.45 na Kanalu A in VOYO.

Anglija U21 - Nemčija U21 na Kanalu A. FOTO: 24ur.com icon-expand

Tako Nemčija kot tudi Anglija sta se v skupinskem delu pomerili s Slovenijo. Nemci so po zaslugi Nicka Woltemadeja, ki je dosegel hat-trick, s 3:0 odpravili Slovence, medtem ko Angleži niso uspeli streti borbenih varovancev Andreja Razdrha.

Mlada slovenska reprezentanca je kot edina uspela ohraniti nedotaknjeno mrežo proti Angležem, medtem ko so proti zvezdniški zasedbi klonile obrambe Češke, Nemčije, Španije in Nizozemske. Zmaga v polfinalu nad Nizozemsko je mlade leve približala k ubranitvi naslova evropskih prvakov.

Nemci so v skupinskem delu z zarotirano postavo premagali prvokategornike mlade angleške reprezentance, a James McAtee verjame v uspeh. Slednji meni, da bo prisotnost selektorja članske angleške izbrane vrste Thomasa Tuchla na finalu evropskega prvenstva do 21 let vnesla dodatno motivacijo v angleško zasedbo.

Thomas Tuchel FOTO: AP icon-expand

"Če bo prišel, bo to za nas vsekakor dodatna motivacija za zmago," je dejal kapetan McAtee. "Več razlogov, da naredimo vtis na selektorja." Kot poročajo britanski mediji se bo Tuchel danes odpravil v Bratislavo, kjer se bo Anglija pomerila z njegovo domačo Nemčijo, ki je v polfinalu s 3:0 premagala Francijo.

UEFA EURO U21: Anglija - Nemčija FOTO: VOYO icon-expand

Tuchel se je v zadnjih dneh mudil v ZDA, kjer je spremljal angleške igralce, kot so Harry Kane, Jude Bellingham in Phil Foden, na klubskem svetovnem prvenstvu. "Thomasova podpora je bila ves čas zelo močna, od prvega dne, ko je prišel, z zanimanjem, ki ga je imel ne le on sam, ampak tudi ostali člani njegovega osebja v ekipi do 21 let," je dodal selektor Lee Carsley. "Na svetovnem klubskem prvenstvu je. Potovalni dogovori so urejeni, zato upam, da bo prišel pravočasno."

Lee Carsley FOTO: Uefa icon-expand

Na drugi strani je Nemčija na turnirju doslej še neporažena, potem ko je premagala Slovenijo, Češko, Anglijo, Italijo in Francijo. Napadalec Woltemade, za katerega se je močno zagrel Bayern, je na štirih nastopih na Slovaškem dosegel šest golov in bo eden tistih, na katere bodo morali biti pozorni pri Angliji.