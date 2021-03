Chelsea brez težav prek Sheffielda do polfinala FA pokala

Thomas Tuchel je v primerjavi s tekmo proti Atletico Madridu v sredo opravil kar devet sprememb v začetni postavi. Kepa Arrizabalaga, Andreas Christensen, Ben Chilwell, Callum Hudson-Odoi, Billy Gilmour, Emerson, Mason Mount, Christian Pulišić in Olivier Giroudso dobili priložnost, zopet pa sta začela zgolj Kurt Zouma inMateo Kovačić.

Na Stamford Bridgeu so tekmo bolje odprli domači, gostje, ki so trenutno zadnji v Premier League, pa so se posvečali bolj ali manj samo obrambi. Za obrambno taktiko so bili kaznovani v 25. minuti, ko je Chilwellov predložek v lastno mrežo preusmeril nesrečni Oliver Norwood. V 43. minuti je Norwood storil novo napako, ko je izgubil žogo na svoji polovici, Pulišić pa tega ni znal kaznovati, odlično je posredoval Aaron Ramsdale. Rezila so bila v prvem polčasu nevarna dvakrat, povsem na začetku in tik pred koncem. Obakrat je streljal David McGoldrick, a je bil Kepa dovolj zbran.

V drugem delu so domači držali vse niti igre v svojih nogah, do drugega zadetka pa so prišli v drugi minuti sodniškega dodatka, ko je po asistenci Chilwella, ki je "podal" že za prvi gol na tekmi, v polno meril Hakim Ziyech. Maročan je bil med strelci že na sredini tekmi proti Atleticu, tokrat pa je po vstopu s klopi pokazal, da je zares v izvrstni formi. V 72. minuti je sicer nadomestil Gilmourja.

