Anglija, Poljska ter Bosna in Hercegovina gladko do druge zmage

V evropskih kvalifikacijah za nogometno svetovno prvenstvo 2026 v ZDA, Kanadi in Mehiki so bili v tekmah drugega kroga danes na delu reprezentance v skupinah G, H in K. V slednji so Angleži s 3:0 odpravili Latvijce, Poljaki pa v skupini G niso imeli pretiranega dela z Malto in slavili z 2:0.

Reece James je z mojstrsko izvedenim prostim strelom Anglijo popeljal v vodstvo FOTO: AP icon-expand

Angleški nogometaši so kvalifikacije odprli z dvema zmagama, po uvodni nad Albanijo, je tokrat padla še Latvija. Za suvereno zmago varovancev Tomasa Tuchla so zadeli Reece James (38.), Harry Kane (68.) in Eberechi Eze (76.).

Statistika tekme Anglija - Latvija FOTO: Sofascore.com icon-expand

So pa zato prvo zmago dosegli Albanci, s 3:0 so premagali Andoro in ji zadali drugi poraz. V prvem delu je bil dvakrat natančen Rey Manaj (9. in 19.), tik ob koncu dvoboja še Myrto Uzuni. Uvodni obračun skupine G med Litvo in Finsko se je končal brez zmagovalca 2:2. Gostje so že po dobrih 15 minutah vodili z 2:0 po golih Kaana Kairinena in Joela Pohjanpala. Za Litovce je v 39. minuti nato znižal napadalec Celja Armandas Kučys, točko pa v 69. iztržil Gvidas Gineitis.

Statistika tekme Litva - Finska FOTO: Sofascore.com icon-expand

Poljaki so ugnali Maltežane za drugo zmago v začetku kvalifikacij, za otoško državo v Sredozemskem morju pa je to drugi poraz. Dva gola je za domače prispeval Karol Swiderski (27. in 51.). V skupini H je prva reprezentanca z dvema zmagama Bosna in Hercegovina, ki je doma z 2:1 premagala Ciper. Ermedin Demirović je Bosno popeljal v vodstvo v 22. minuti, v sodnikovem dodatku prvega polčasa pa je izenačil Ioannis Pittas. Odločilni gol je v 56. dosegel Haris Hajradinović.

Statistika tekme Bosna in Hercegovina - Ciper FOTO: Sofascore.com icon-expand

Romunija v tej skupini ni imela težkega dela proti San Marinu in prišla do prve zmage. Michele Cevoli je že v šesti minuti dosegel avtogol, ob koncu prvega dela pa je prednost povišal Mihai Popescu. V 55. je z bele pike za 3:0 zadel Razvan Marin, vmes je Samuele Zannoni (67.) znižal za goste, Ianis Hagi z novo enajstmetrovko (75.) in Denis Alibec (90.+4) pa sta potrdila visoko zmago.

V torek tekme drugega kroga čakajo reprezentance v skupinah I, J in L. Izidi 2. kroga kvalifikacijskih nogometnih tekem za SP v ZDA, Kanadi in Mehiki 2026: - skupina G: Litva - Finska 2:2 (1:2) Poljska - Malta 2:0 (1:0)

- skupina H: BiH - Ciper 2:1 (1:1) San Marino - Romunija 1:5 (0:2)

- skupina K: Albanija - Andora 3:0 (2:0) Anglija - Latvija 3:0 (1:0)