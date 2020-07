Aubameyang junak zmage Arsenala, Leicester klonil na Goodisonu

Arsenal je na domačem Emiratesu v slogu letošnje sezone tekmo začel medlo. Do prve priložnosti so tako prišli gostje, z velike razdalje je zapretil branilec Ben Godfrey, a je vratarja Emiliana Martinezarešila vratnica. Nato so topničarji nekoliko stopili na plin, z glavo je lepo priložnost zapravil Alexandre Lacazette, kmalu zatem pa je v polno meril Pierre-Emerick Aubameyang. Gabonski napadalec je kaznoval veliko napako vratarja Tima Krula, ki je ob preigravanju izgubil žogo, tako da prvi strelec Londončanov ni imel težav pri zaključku. Aubameyang je imel prste vmes tudi štiri minute kasneje, ko je asistiral Granitu Xhakiza 2:0. Švicarski reprezentant je kronal lepo ekipno akcijo, ki jo je z dolgo podajo začel David Luiz.

V drugem delu je bil Aubameyang še enkrat v središču pozornosti, ko je po napaki Josipa Drmića z 19. prvenstvenim zadetkom v letošnji sezoni potrdil zmago domače ekipe. V 77. minuti je prvič v majici Londončanov zaigral branilecCedric Soares, ki pa je po vsega nekaj minutah zabil zadetek za končnih 4:0.

Istočasno sta bili na sporedu še dve tekmi. Newcastle je na gostovanju razbil potapljajoči se Bournemouth s 4:1. Srake so po zmagi varne na 12. mestu, češnjam z južne obale pa ne kaže dobro, saj so s 27 točkami na 19. mestu. Do zmage je prišel tudi Everton, ki je z 2:1 ugnal tretjeuvrščeni Leicester City. Karamele so oba zadetka zabila že do 16. minute, ko sta v polno merila Richarlison in Gylfi Sigurdsson.