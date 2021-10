Anglija zaradi izgredov v finalu EP eno tekmo brez gledalcev

Obenem je Uefa Anglijo kaznovala pogojno za dve leti, saj bo ob novem nešportnem obnašanju navijačev pred praznimi tribunami odigrala še eno tekmo. "Čeprav smo nad odločitvijo razočarani, jo priznavamo," pa so zapisali na angleški zvezi, kjer so prav tako obsodili osebe, "ki so povzročile neljube scene na in okrog stadiona Wembley, in globoko obžalujemo, da so nekatere med njimi sploh prišle na stadion."