Angleški klubi napovedali bojkot družbenih omrežij

Pobudi za protestni bojkot, ki jo je sprožilo vodstvo elitne Premier league, so se pridružili še klubi angleške druge lige (EFL) ter ženske nogometne lige (WFL). Opozorilni mrk na družbenih omrežjih se bo začel v petek, 30. aprila ob 15. uri in se končal v ponedeljek, 3. maja ob 23.59, so sporočili.

Kot so pojasnili pri vodilni angleški nogometni ligi, gre za odgovor na vse pogostejše in ponavljajoče se zlorabe in rasistične napade na teh omrežjih, ki so jih deležni nogometaši in drugi udeleženci teh tekmovanj.