Anketa The Athletica: Šeškov prestop v United označen kot najslabši na Otoku

Benjamin Šeško, napadalec slovenske reprezentance in eden najobetavnejših evropskih napadalcev, se je znašel v središču velike razprave po anketi uglednega športnega portala The Athletic, kjer so med 20 nogometnimi agenti iskali odgovore na vprašanje: kateri so bili najboljši in najslabši prestopi poletnega prestopnega obdobja v Premier ligi.

Rezultat za slovenskega reprezentanta Benjamina Šeška ni laskav - agentje so njegov prestop iz RB Leipziga v Manchester United, vreden 76,5 milijona evrov z dodatki, označili za najslabši posel poletja 2025 na Otoku. "Preveč denarja in prehitro," je dejal eden od agentov. "Manchester United je bil pod pritiskom, da ta prestop izpelje," je dodal drugi. "Veliko denarja za igralca, ki še nima pravega pedigreja," je menil tretji. Po njihovem mnenju so pri Unitedu plačali previsoko ceno za nogometaša, ki je šele na začetku svoje poti v elitni ligi, s čimer so povečali pritisk tako na klub kot na samega igralca.

Benjamin Šeško v dresu Manchester Uniteda FOTO: AP icon-expand

Šeško, ki je po selitvi v Anglijo dosegel dva zadetka, a se še vedno prilagaja na fizično zahtevnost Premier lige, se tako nehote znajde v vlogi simbola razsipnosti in prenagljenosti angleških velikanov. Pri časniku The Athletic poudarjajo, da kritike ne letijo na njegove sposobnosti, temveč na čas in višino prestopa. United je bil po slabši sezoni pod pritiskom, zato je v očeh agentov prestop prisiljen manever, ki bi se lahko obrnil proti klubu.

Drugi kritizirani posli

James Trafford, ki se je julija vrnil v Manchester City po dveh sezonah pri Burnleyju, da bi zamenjal Edersona, a je po prihodu Gianluigija Donnarumme pristal na klopi, je označen kot drugi najslabši prestop. "Preprosto mislim, da je bila to napačna poteza," je dejal eden izmed agentov. "V Burnleyju bi branil vsak teden. Lahko bi šel v Newcastle, kjer bi prav tako redno igral. Zdaj pa sedi na klopi, za najboljšim vratarjem na svetu."

James Trafford FOTO: Profimedia icon-expand

Za mnoge je bil slab posel za Traffordovo kariero tudi slab posel za City. "Porabiti 31 milijonov evrov za vratarja, ki ga potem čez nekaj tednov zamenjaš?" se je vprašal drugi agent. Prestopi, ki so jih agenti še kritizirali: Jamie Gittens v Chelsea, Dango Ouattara v Brentford, Yoane Wissa v Newcastle in Viktor Gyökeres v Arsenal.

Komu je pripadel najboljši posel?

V isti anketi so agenti za najboljši prestop izbrali Donnarummo, ki se je iz PSG-ja preselil v Manchester City za 30 milijonov evrov. Italijan naj bi bil, po mnenju večine vprašanih, tisti igralec, ki lahko City znova potisne na vrh angleškega nogometa.

Gianluigi Donnarumma FOTO: AP icon-expand