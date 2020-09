Fati rekordno tudi za Španijo, Barcelona hiti s podpisom pogodbe

Španija je na drugi tekmi nove sezone Lige narodov po remiju z Nemčijo v Stuttgartu (1:1) tokrat na pomožnem stadionu madridskega Reala zanesljivo premagala Ukrajino (4:0). Vodilni zadetek je bil z enajstih metrov delo kapetana Sergia Ramosa, potem ko je Anssumane Fatiz izjemnim prodorom tudi "zakuhal" najstrožjo kazen. Kapetan reprezentance in Reala ‒ ta je "pokoronski" del sezone sklenil ravno na svojem pomožnem stadionu Alfredo Di Stefano, kjer je tudi osvojil državni naslov ‒ je ni zapravil, Ramos pa je z glavo nato zadel tudi za 2:0.

Fati je bil od prve minute zelo nevaren za gol nasprotnika (nevarno je poskusil tudi s "škarjicami") in se v 33. minuti le razveselil svojega prvenca, ko je z roba kazenskega prostora mojstrsko zadel s pomočjo vratnice. SelektorLuis Enriquese takoj po zadetku mladega talenta ni niti trudil skrivati navdušenja, pohvalil ga je tudi Ramos.

Ramos: Vsi so se dokazali, ne le Fati

"Čestital sem Ansuju, zelo mlad igralec je, ki nam prinaša tisto svežino in željo, ki jo potrebujemo. Izvrstno je imeti novo injekcijo mladosti in zelo smo veseli, da imamo igralce, kakršen je on,"je dejal Ramos. "A ni le on, vsi igralci so se danes dokazali, to je njihov trenutek in upajmo, da dosežejo vrhunsko raven. Absolutno smo si zaslužili ta rezultat, dobro smo držali žogo, bili smo čvrsti v obrambi in agresivni, pritiskali smo nanje po vsem igrišču ter dobivali dvoboje po igrišču."

Na spletu so se pojavili tudi posnetki Fatijeve družine, ki je spremljala tekmo prek televizije in se seveda glasno razveselila gola 17-letnega 'Ansuja':