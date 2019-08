Gol 16-letnega Fatija premalo: Barcelona le s točko iz Pamplone

Barcelona je z remijem v Pamploni izgubila že četrto in peto točko od devetih, ki so bile na voljo v prvih treh krogih španskega prvenstva. Po porazu z Athleticom na prvi tekmi v Bilbau in visoki zmagi nad Betisom na domačem Camp Nouu je sledilo vedno neugodno gostovanje pri Osasuni, katere navijači so oslabljene Katalonce pričakali na nož. Ekipa brez poškodovanih Lionela Messija, Luisa Suarezain Ousmana Dembeleja se je skupaj z domačini najprej poklonila preminuli hčerki nekdanjega vezista in trenerja Barce Luisa Enriqueja, Xani, ki je v teh dneh izgubila boj z zahrbtno boleznijo.

TEKMA

Katalonci so tekmo v Pamploni začeli podobno kot v Bilbau in bili povsem nenevarni. Trener Ernesto Valverdeje v boj sicer poslal enako postavo kot ob zmagi v prejšnjem krogu, pritisk Osasune pa je večji del polčasa onemogočil pripravo katalonskih napadov, kjer se je povsem izgubil tudi eden kasnejših junakov omenjenega obračuna z Betisom Antoine Griezmann. Pri hitrem golu Osasune za 1:0 je žogo izgubil Jordi Alba, nato pa je Brandon Thomas"zlomil" svojega čuvaja na boku in v sredini našel osamljenega Roberta Torresa, ki je mojstrsko premagal Marca-Andreja ter Stegna.

Piquejeva neumnost drago stala Katalonce

Branilci naslova so odgovorili šele v drugem polčasu, v katerega so krenili brez bočnega branilca Nelsona Semeda, ki ga je po 45 minutah na sredini igrišča na desnem boku nadomestil Sergi Roberto, ob vstopu v igro 16-letnega bisera Ansuja Fatijapa se je bolj v zvezno vrsto pomaknil Rafinha. Fati je po vsega nekaj minutah na zelenci (odmevno je kot najmlajši po letu 1941 za Barcine člane debitiral že v prejšnjem krogu) zabil za 1:1, ko je z glavo ob vratnico poslal predložek Carlesa Pereza. Vstopil je še Arthur Meloin Barcelona je povsem zagospodarila na zelenici, Arthur, ki v tej sezoni zaenkrat igra zelo malo, pa je po samostojni akciji v 64. minuti zadel tudi za vodstvo.

Katalonci so bili na videz brez večjih težav na poti do suverene zmage, toda nato si je veliko napako v 80. minuti privoščil Gerard Pique. Ta je z visoko dvignjeno roko blokiral predložek enega od nogometašev Osasune, ki je bil že v izgubljenem položaju, sodniki pa do nekdanjega španskega reprezentanta niso imeli milosti: zanesljivi izvajalec najstrožje kazni je bil za svoj drugi gol popoldneva Torres. Perez bi lahko na drugi strani prinesel zmago gostom v enem zadnjih napadov, a po še eni briljantni podaji Arthurja pred vratarjem Rubenom Martinezom, ki ga je "prebral", ni prišel do strela oziroma je "spregledal" osamljenega Griezmanna. Barca do konca tekme ni uspela zabiti tretjega gola in njeni navijači zdaj še toliko bolj mrzlično odštevajo dneve do popolnega okrevanja kapetana in prvega strelca Messija, ki ni odigral nobene pripravljalne ali ligaške tekme od konca minule sezone.

Izidi 3. kroga Primere Division:

Osasuna ‒ Barcelona 2:2 (1:0)

Torres 7., 81./11-m; Fati 51., Arthur 64.

POSTAVI

PARI

LESTVICA