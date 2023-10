Ante Šimundža je (znova) nov trener Maribora: Prišel sem domov

Na klop Štajercev se vrača Ante Šimundža , ki je Maribor vodil že med leti 2013 in 2015, vijolični dres pa je kot igralec nosil na 296 tekmah in dosegel 103 gole.

Šimundža je nazadnje vodil bolgarski Ludogrec iz Razgrada, ki ga je zapustil marca letos, ko so ga vodilni v klubu odpustili. Pred tem je zelo uspešno vodil Muro, s katero je v sezoni 2020/21 tudi osvojil slovensko Prvo ligo in naslednjo sezono nastopal v Konferenčni ligi, v kateri je v Mariborskem Ljudskem vrtu premagal Tottenham. Prva tekma v novem poglavju na klopi Maribora ga že to soboto v Prvi ligi čaka prav proti Muri, ko bo jubilejno stotič vodil Maribor s klopi.

"Od ponedeljka zvečer smo šli v 'akcijo' in hitro našli skupen jezik. Naš izbor je Ante Šimundža, pri katerem daljša predstavitev ni potrebna. Gre za enega največjih trenerjev v Sloveniji, ki je hkrati lačen novih uspehov. Nekdo, ki ga poznamo in je po odhodu iz Maribora naredil ogromen preskok ter nadaljeval z uspešnim delom. Domov vračamo zelo motiviranega trenerja, s pripadnostjo in simpatijami do vijoličaste barve, kar je prav tako pomembno, tisto najpomembnejše pa je delo. Zato se bo dela lotil takoj. Šlo je za obojestransko željo, da bi pod njegovim vodstvom potekal že naslednji trening v sredo in bi vodil moštvo na sobotni tekmi z Muro. Z namenom, da dočakamo nov izziv z novo energijo. Da bi spet spremljali Maribor v drugačni podobi na igrišču, ki nam je domača in dobro znana. Z rezultatsko krivuljo znova obrnjeno navzgor,""je izbor utemeljil športni direktor Marko Šuler.