Ante Šimundža vajo iz Murske Sobote ponovil v Razgradu

V nedeljo je Ludogorec doma premagal sofijsko Slavijo s 4:1 in ima štiri kroge pred koncem prvenstva pred najbližjim tekmecem, sofijskim klubom CSKA, nedosegljivih 14 točk prednosti. V vrstah gostiteljev je slovenski reprezentant Žan Karničnik odigral vso tekmo.

Šimundža je ekipo iz Razgrada prevzel v začetku leta, na devetih tekmah je osvojil kar 25 točk. Sedaj bo skušal osvojiti še bolgarski pokal za dvojno krono.

Šimundža je 28. decembra lani zapustil Muro, ki jo je v skoraj štirih letih in pol popeljal do največjih uspehov v zgodovini. Sobočane je v prejšnji sezoni vodil do prvega naslova državnih prvakov, pred tem so osvojili tudi pokalni naslov.