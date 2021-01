Ante Vukušić zapušča Olimpijo

Hrvaški nogometaš iz Sinja po sezoni in pol zapušča Olimpijo. V zeleno-belem dresu je zbral 50 nastopov in dosegel 28 golov ter dodal še devet podaj. V sezoni 2019/2020 je 29-letni napadalec s 26 doseženimi goli osvojil naziv najboljšega strelca slovenskega državnega prvenstva.



Ante Vukušić je ob slovesu za klubsko spletno stran dejal:"Najprej bi se želel zahvaliti gospodu Milanu Mandariću. Z njim sem imel odličen odnos od prvega dne, ko sem prišel k Olimpiji. Od začetka je verjel vame. Omogočil mi je, da igram za Olimpijo in se pokažem v pravi luči. Res mu želim obilo uspeha, tako v poslovnem kot zasebnem življenju. Zahvaliti bi se želel še vsem soigralcem, s katerimi sem delil slačilnico, pa tudi osebju kluba, ekonomom, fizioterapevtom in zaposlenim v klubskih pisarnah."

"Ko sem prišel, je bilo, kot da bi prišel v družino. Tukaj sem spoznal veliko prijateljev in prekrasnih ljudi. Organizacija je bila odlična, res smo bili kot družina in prijatelji na igrišču in zunaj njega. Prvič v življenju se mi je zgodilo, da se z nobenim nikoli nisem sprl na igrišču in zunaj njega. Resnično mi je žal, da nam ni uspelo osvojiti naslova z Olimpijo, ki smo si ga tako želeli. Prvo leto v Olimpiji je bilo res nepozabno in ga nikoli ne bom pozabil. Sploh dokler so bile tribune še polne pred covidom-19. Nikoli ne bom pozabil navijačev, ki so mi vedno nudili podporo. Niti enkrat v tem letu in pol v Ljubljani nisem slišal grde besede o meni," je še dejal Hrvat,kje pa bo nadaljeval kariero, pa kot kaže, ni znano.