Barcelona ima novega napadalca: Anthony Gordon prihaja na Camp Nou

Katalonski nogometni velikan, ki je v minuli sezoni zanesljivo zmagal v španskem prvenstvu, je z Anthonyjem Gordonom podpisal pogodbo do 30. junija 2031.
Petindvajsetletni Gordon je za Newcastle v minuli sezoni dosegel 17 golov, od tega kar deset v ligi prvakov. Njegov prestop je drugi najvišji v zgodovini Newcastla po lanskem prestopu Šveda Alexandra Isaka v Liverpool v vrednosti 125 milijonov funtov oziroma 144,3 milijona evrov.
Gordon je za Newcastle igral med letoma 2023 in 2026, pred tem je bil član Evertona. Za angleško reprezentanco bo nastopil na bližnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki.
Pri Barceloni bo v konici napada zamenjal poljskega veterana Roberta Lewandowskega. Nekaj možnosti je, da bo v katalonskem glavnem mestu ostal tudi Marcus Rashford, ki je v minuli sezoni nastopal kot posojen igralec Manchester Uniteda. Španski mediji so zapisali, da je resen kandidat za prihod na stadion Camp Nou tudi Argentinec Julian Alvarez iz madridskega Atletica.
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