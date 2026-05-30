Barcelona ima novega napadalca: Anthony Gordon prihaja na Camp Nou

Katalonski nogometni velikan, ki je v minuli sezoni zanesljivo zmagal v španskem prvenstvu, je z Anthonyjem Gordonom podpisal pogodbo do 30. junija 2031.

Petindvajsetletni Gordon je za Newcastle v minuli sezoni dosegel 17 golov, od tega kar deset v ligi prvakov. Njegov prestop je drugi najvišji v zgodovini Newcastla po lanskem prestopu Šveda Alexandra Isaka v Liverpool v vrednosti 125 milijonov funtov oziroma 144,3 milijona evrov.