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Nogomet

Barcelona ima novega napadalca: Anthony Gordon prihaja na Camp Nou

Barcelona, 30. 05. 2026 08.20 pred 26 dnevi 1 min branja 38

Avtor:
R.S. STA
Anthony Gordon

Španska nogometna ekipa Barcelona je na klubski spletni strani zapisala, da je podpisala petletno pogodbo z angleškim reprezentančnim napadalcem Anthonyjem Gordonom. Njegov prestop iz Newcastla v Barcelono je vreden 80 milijonov evrov.

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Katalonski nogometni velikan, ki je v minuli sezoni zanesljivo zmagal v španskem prvenstvu, je z Anthonyjem Gordonom podpisal pogodbo do 30. junija 2031.

Petindvajsetletni Gordon je za Newcastle v minuli sezoni dosegel 17 golov, od tega kar deset v ligi prvakov. Njegov prestop je drugi najvišji v zgodovini Newcastla po lanskem prestopu Šveda Alexandra Isaka v Liverpool v vrednosti 125 milijonov funtov oziroma 144,3 milijona evrov.

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Gordon je za Newcastle igral med letoma 2023 in 2026, pred tem je bil član Evertona. Za angleško reprezentanco bo nastopil na bližnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki.

Pri Barceloni bo v konici napada zamenjal poljskega veterana Roberta Lewandowskega. Nekaj možnosti je, da bo v katalonskem glavnem mestu ostal tudi Marcus Rashford, ki je v minuli sezoni nastopal kot posojen igralec Manchester Uniteda. Španski mediji so zapisali, da je resen kandidat za prihod na stadion Camp Nou tudi Argentinec Julian Alvarez iz madridskega Atletica.

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KOMENTARJI38

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fihner
30. 05. 2026 19.13
Realist - še 2x vas (kar ni problem) naj nabijejo jih ne boš tako spoštoval. Kekci eni...
Odgovori
+1
2 1
Brgolino
30. 05. 2026 16.22
Nov super napadalec!!! ne pozabimo pejbi kaksna valilnica je doma v Barceloni...8 ali koliko ze za reprezentanco, to vse pove v zvezi spanskih klubov...ajde jokice
Odgovori
+2
4 2
Lucky
30. 05. 2026 15.30
Prestopni rok ni za tiste s slabimi živci. Atleti in Realist7 to dokazujejo iz dneva v dan.
Odgovori
+4
6 2
REAList7
30. 05. 2026 14.45
Bravo, Atleti. Nikoli jih nisem kaj preveč maral, ampak od včeraj pa gledam na njih z večjim spoštovanjem. Še ena objava na njihovih družbenih omrežjih, ki leti na farselono in na plasirane lažne novice, nenehno nespoštovanje, culé različice propagandnega stroja (ja, dejansko to so zapisali), ki si izmišljuje zgodbice... omenili pa so tudi, da njim nikoli ne bi prišlo na misel, da bi imeli podpredsednika sodnikov na plačilni listi ali da bi se zanašali na politične usluge za registracijo igralcev. Ljudje, vi sploh ne veste, ker naši mediji tega sploh ne poročajo, koliko enih mahinacij se poslužuje farselona. Točno to, ka so opisali pri Atleticu včeraj, se dogaja povsod. Tudi na tem portalu se ena in ista skupina ljudi konstantno trudi z objavljanjem lažnih in zavajajočih komentarjev in konstantno diskreditacijo Reala in zdaj očitno tudi Atletica. Da pa okrog NEGREIRE, mahinacij pri registraciji igralcev in tega kdo je financiral VAR v Španiji sploh ne začnemo. Farselonarji goljufivi!
Odgovori
-5
3 8
NoriSušan
30. 05. 2026 15.25
torej potem madridoti ne verjet vsemu kar pišejo in pišete za Barco in glejte raje na svoj pretepaški klub ki propada
Odgovori
+3
6 3
REAList7
30. 05. 2026 13.37
Kakšen lep zapis Atletov na družbenih omrežjih. "Ne verjemite vsemu kar vidite, še posebej, če je v zvezi z barcelono." Farselonarji goljufivi, nihče vas ne mara!
Odgovori
-3
4 7
Loptass
30. 05. 2026 13.48
Podpises prostega igralca in mu nakazes 160 mil bonusa, pol pa ti je edino zadovoljstvo nek brezvesen zapis Atletica, Barcina streha ipd. Pa se enkrat napisi, da nisi revcek.
Odgovori
+5
8 3
Nejc Lola
30. 05. 2026 13.53
realist, tocno tko👍🤣🤣
Odgovori
-2
4 6
REAList7
30. 05. 2026 14.10
Ma kaj ti veš, kaj je meni v zadovoljstvo. Farselonarji prepotentni, vi res mislite, da vse veste. Še Atletico, ki je bil še skoraj do nedavnega vaš bratski klub v borbi proti Realu, se vam je odpovedal in vam s tem zapisom dal točno vedeti kam spadate. To je isto, kot če bi zapisali, da vas nihče ne mara 😂
Odgovori
-3
2 5
Loptass
30. 05. 2026 14.17
Kdo se je ze med avgustom in novembrom khurcil, da bo decembra prvak? Mi ali vi? Saj se vidi kaj ti je v zadovoljstvo. Atletico nikoli ni bil Barcin bratski klub, kar nekaj bluzis. Ti poiscem kak zapis Atletica kaj je napisal o sojenju proti Realu? Takrat pa jih nisi povzemal 🤡
Odgovori
+3
6 3
NoriSušan
30. 05. 2026 15.24
Potem tudi ne verjemite negreiri
Odgovori
+1
3 2
NoriSušan
30. 05. 2026 15.26
loptass pusti jih. zdaj so se jokcali 1 teden naj se petelini razkokodajako sedaj
Odgovori
+2
5 3
REAList7
30. 05. 2026 13.18
Grdon je že prišel, zdaj pa čakajo še na Alvareza, potem pa bodo lahko z yamalom tvorili G A Y trojček. Aja, z Alvarezom ne bo nič. So tudi pri Atleticu končno spoznali kakšni goljufi so farselonarji.
Odgovori
-6
3 9
Loptass
30. 05. 2026 13.30
Kar veseli se, kot si se oktobra veselil lovorik Reala.
Odgovori
+4
7 3
NoriSušan
30. 05. 2026 15.24
kva se sekiraš važn d ste prvaki
Odgovori
+0
3 3
cripstoned
30. 05. 2026 12.54
Lahko porabijo nove 2mrd za okrepitve ko spet ne bo lige prvakov hahahahaha...kaksna sramota od kluba..
Odgovori
-5
4 9
NoriSušan
30. 05. 2026 15.23
kje pa je vaša letos
Odgovori
+0
3 3
cripstoned
30. 05. 2026 12.39
Dolzni 140mio.eur za 5 igralcev...vrzejo pa se dodatnih 80mio.eur za povprecnega gordona...kdo vse to odobri pa vsi vemo...zivela korupcija zivela koruptilona hahahahaha
Odgovori
-8
3 11
Barni3
30. 05. 2026 13.38
Maszmagovalno ekipo placas prostemu igralcu 150 mio ob podpisu in ostanes 2 leti brez lovorik pa se skregano slacilnico mas...oziroma celo pretepajo se 😂
Odgovori
+3
5 2
NoriSušan
30. 05. 2026 15.23
to so vaše domneve
Odgovori
+0
3 3
friki24
30. 05. 2026 11.24
Sicer pa sedaj za gordonom, silva naj bi bil ze dogovorjen caka se samo uradna potrditev, kot je omenil 262..atleti poslali dosti boljo pomudbo ze en teden nazaj pa niso dobili niti odgovora, tudi alvarez sam izrazil zeljo po odhodu v barco im to jih najbolj boli.. Pocakajmo dokler mebo uradno vemdar tudi za alvareza bi rekel, da je samo se vprasanje casa
Odgovori
+6
8 2
NoriSušan
30. 05. 2026 11.27
Nekak najbolši opis situacije ja. Napadamo novo sezono
Odgovori
+3
5 2
friki24
30. 05. 2026 11.19
Samo poglejte si clanek o finalu LP..lolek med komentarji se posmehuje barci, ki je izpadla proti atleticu..Nikjer v clanku ni omenjenega enega ne drugega. Vidite obsedenost in travme? Sprasunem se sploh kako si upa oglasat, ko edino kar so osvojil je en el classico letos da o lovorikah niti ne zacnemo..
Odgovori
+9
10 1
NoriSušan
30. 05. 2026 11.27
Saj vidiš za koga navija. Opran do konca. Plus da misle da penallpe dobi zlato žogo. Js sm kuj vidu da nima use pošlihtan
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+5
7 2
Wolf85
30. 05. 2026 11.29
Tip smeta pod vsak komentar barca.barca mu je pustila neoporavljive posledice.sej malo prcanja med nacijaci ze razumem,ampak da si tok obseden in pod vsak clanek omenjaš barco...ti je mentalno podhranjen
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+8
9 1
Loptass
30. 05. 2026 10.47
Nejca in ostale gumpce je strah, da bi Gordon šel po stopinjah Carerasa. Več 10 mil okrepitev, ki bi bil 3. najboljši igralec na svoji poziciji.
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+8
9 1
Vladimir.Krutov
30. 05. 2026 10.50
Lopt....saj sami ne vejo kje sploh so....
Odgovori
+8
9 1
NoriSušan
30. 05. 2026 11.01
Pomoje om na tej točki že čist opran ker nima nč pametnega za povedat in samo itak nebuloze nabije druge mu ne ostane. Se mi zdi da realist pa tud že obupuje
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+5
6 1
Loptass
30. 05. 2026 11.09
Napisat tak nika kaj, tiho pa tud ne more bit. Potem pa iz obupa in na silo pise totalne zmazke, brez bilokake osnove.
Odgovori
+6
7 1
Vladimir.Krutov
30. 05. 2026 11.10
standard...
Odgovori
+4
5 1
26250440
30. 05. 2026 10.42
Dogovorjen in potrjen je tudi že Silva...Zavrnil je Atletico za višjo ceno,zato Atletico nagaja pri Alvarezu...Ampak tud on bo prišel...
Odgovori
+8
9 1
mmickica
30. 05. 2026 12.10
Res upam, da imas prav, predvsem kar se Silve tice!
Odgovori
+5
6 1
Nejc Lola
30. 05. 2026 10.16
Hahaha propalica za 90mio🤡👎
Odgovori
-9
2 11
NoriSušan
30. 05. 2026 10.54
Še vedno nepismen vidim. Kje so vaše okrepitve
Odgovori
+5
7 2
MesOjediPinGvin
30. 05. 2026 11.20
Daj vprašaj Mbappeja o lovorikah....
Odgovori
+5
6 1
NoriSušan
30. 05. 2026 08.25
Gordon dobrodošel. V madridu se že tresejo.
Odgovori
+7
9 2
manucao
30. 05. 2026 09.53
Zaradi njega niti najmanj.
Odgovori
-7
1 8
NoriSušan
30. 05. 2026 10.01
A pol bo padla kakšna trofeja počasi?
Odgovori
+5
6 1
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