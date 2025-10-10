Anthony Taylor: Zaradi žaljivk moja družina več ne hodi na tekme

Anthony Taylor je že od leta 2010 na seznamu sodnikov angleškega prvenstva, od 2013 pa sodi tudi tekme na mednarodni ravni. Najslabše spomine ima na finalni obračun Lige Evropa izpred dveh let, ko je Sevilla po izvajanju enajstmetrovk premagala Romo. 46-letni Anglež je takrat pokazal 13 rumenih kartonov, skupno pa smo pospremili kar 25 minut igre v sodnikovem dodatku.

Na novinarski konferenci po obračunu ga je takratni trener Rome Jose Mourinho dvakrat označil za "sramoto", nato pa se je z njim soočil še na parkirišču, za kar je dobil štiri tekme prepovedi. Taylorja so kasneje, medtem ko je z družino hodil skozi letališče v Budimpešti, besedno napadali še jezni navijači Rome. "Z vidika žaljenja je to najhujša situacija, s katero sem se v karieri soočil. Ne samo to, da je bila z menoj družina, na tekmi nisem storil nobene večje napake," je povedal Taylor.

Tudi če bi naredil napako, ki bi odločila tekmo, Taylor meni, da to ni razlog za žaljenje. Po njegovem mnenju je besednega nasilja še več, odkar so pred leti uvedli Var. "Popolnost ne obstaja. Vsi od sodnikov pričakujejo, da bodo vsako odločitev sprejeli pravilno. Zelo pomembno je, da začnemo govoriti o tem, da se ljudje bojijo neuspehov ali napak. Z uvedbo Vara so se pojavila pričakovanja popolnosti," je dejal sodnik in dodal, da njegova družina zaradi žaljenja več ne obiskuje tekem.