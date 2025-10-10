Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Anthony Taylor: Zaradi žaljivk moja družina več ne hodi na tekme

London, 10. 10. 2025 13.15 | Posodobljeno pred 25 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.M.
Komentarji
1

Angleški nogometni sodnik Anthony Taylor, ki že vrsto let deli pravico na najvišjem nivoju, je odkrito spregovoril o svojem poslu. V intervjuju za BBC se je spomnil najtežjih trenutkov svoje kariere in številnih žaljivk, ki jih je bil deležen, tudi vpričo družinskih članov. Kljub vsem negativnim vidikom priznava, da obožuje svoj poklic.

Anthony Taylor
Anthony Taylor FOTO: AP

Anthony Taylor je že od leta 2010 na seznamu sodnikov angleškega prvenstva, od 2013 pa sodi tudi tekme na mednarodni ravni. Najslabše spomine ima na finalni obračun Lige Evropa izpred dveh let, ko je Sevilla po izvajanju enajstmetrovk premagala Romo. 46-letni Anglež je takrat pokazal 13 rumenih kartonov, skupno pa smo pospremili kar 25 minut igre v sodnikovem dodatku.

Jose Mourinho in Anthony Taylor
Jose Mourinho in Anthony Taylor FOTO: Profimedia

Na novinarski konferenci po obračunu ga je takratni trener Rome Jose Mourinho dvakrat označil za "sramoto", nato pa se je z njim soočil še na parkirišču, za kar je dobil štiri tekme prepovedi. Taylorja so kasneje, medtem ko je z družino hodil skozi letališče v Budimpešti, besedno napadali še jezni navijači Rome. "Z vidika žaljenja je to najhujša situacija, s katero sem se v karieri soočil. Ne samo to, da je bila z menoj družina, na tekmi nisem storil nobene večje napake," je povedal Taylor.

Tudi če bi naredil napako, ki bi odločila tekmo, Taylor meni, da to ni razlog za žaljenje. Po njegovem mnenju je besednega nasilja še več, odkar so pred leti uvedli Var. "Popolnost ne obstaja. Vsi od sodnikov pričakujejo, da bodo vsako odločitev sprejeli pravilno. Zelo pomembno je, da začnemo govoriti o tem, da se ljudje bojijo neuspehov ali napak. Z uvedbo Vara so se pojavila pričakovanja popolnosti," je dejal sodnik in dodal, da njegova družina zaradi žaljenja več ne obiskuje tekem.

Virgil van Dijk in Anthony Taylor
Virgil van Dijk in Anthony Taylor FOTO: AP

Kljub vsem pritiskom pa Taylor obožuje svoje delo: "To je eden najboljših poklicev na svetu. Sem v središču dogajanja v najatraktivnejšem prvenstvu na svetu. Kmalu bom dopolnil 47 let, kar je za ta nivo že kar visoka starost. Ne vem, kako dolgo bom še sodil," je pogovor za BBC zaključil Taylor, ki želi biti na seznamu sodnikov za svetovno prvenstvo, ki je na sporedu naslednje koledarsko leto.

nogomet sodnik anthony taylor
Naslednji članek

Ibrahimović: Še vedno sem bog, Milanu bom pomagal do naslova

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286