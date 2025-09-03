Svetli način
Nogomet

Bayern mu je ponujal sedem milijonov na sezono, a je izbral Betis

Sevilla , 03. 09. 2025 10.27 | Posodobljeno pred 1 uro

J.B.
Brazilski krilni napadalec Antony je pred leti veljal za enega najbolj obetavnih nogometašev na svetu, a je po prestopu v Manchester United hitro postal tarča posmeha. Lani je kariero skušal obuditi pri španskem Betisu, kjer je hipoma navdušil. Zato ni bilo presenečenje, da je pred dnevi dokončno prestopil k zeleno-belim. Veliko bolj presenetljivo je, da se je zanj bojda zanimal münchenski Bayern.

Antony je pri Betisu znova našel svoje mesto pod soncem.
Antony je pri Betisu znova našel svoje mesto pod soncem.

Vsaj tako trdi 25-letnik iz Sao Paula. Kot je dejal v eni izmed španskih pogovornih oddaj, so Bavarci zanj pokazali resno zanimanje, a je takrat že dal obljubo vodilnim možem Betisa. 

"Z Bayernom sem govoril dan pred dokončnim dogovorom z Betisom. Ponujali so mi sedem milijonov neto na sezono, ampak sem ponudbo zavrnil z besedami, da sem Betisu dal svojo obljubo," je razkril Antony in nato dodal: 

"Držal se bom svojih besed. Betis izjemno spoštujem, navezal sem se na klub, kjer sem se v prejšnji sezoni odlično počutil. Ko sem sprejel odločitev, sem bil v sebi popolnoma miren." 

Pri Unitedu se ni znašel. Na 96 tekmah je 12-krat meril v polno in dodal pet asistenc.
Pri Unitedu se ni znašel. Na 96 tekmah je 12-krat meril v polno in dodal pet asistenc.

Spomnimo, Antony je evropsko javnost prvič navdušil v dresu Ajaxa, od koder je poleti 2022 za kar 95 milijonov evrov prestopil k Manchester Unitedu. V dresu rdečih vragov nikakor ni našel stare forme, zavoljo svojega nepredvidljivega značaja je hitro postal tarča posmeha med navijači na družbenih omrežjih. 

Zato je bil drugi del lanske sezone posojen v Betis, kjer je na 26 tekmah dosegel devet golov in pet asistenc. Klubu je pomagal do finala Konferenčne lige in hitro postal ljubljenec navijačev. 

Betis se je zato na vse pretege trudil, da bi si njegove usluge to poletje zagotovil za stalno. Do prestopa je prišlo na zadnji dan prestopnega roka, moštvo iz Seville pa je zanj odštelo 22 milijonov evrov, kar bi se – če bo Antony nadaljeval s predstavami, ki jih je kazal v prejšnji sezoni – lahko izkazalo za sijajen posel. 

Zanimivo, da se je krilni nogometaš prav zavoljo odličnih predstav v novem klubskem dresu letos po dveh letih vrnil v brazilsko reprezentanco. Carlo Ancelotti ga je vpoklical za junijski tekmi z Ekvadorjem in Paragvajem. Obe je Antony pospremil s klopi, a že vrnitev na seznam 23 nogometašev selecaa je jasen znak, da se počasi, a zanesljivo vrača v pravo formo. 

nogomet betis bayern antony
