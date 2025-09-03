Bayern mu je ponujal sedem milijonov na sezono, a je izbral Betis

Vsaj tako trdi 25-letnik iz Sao Paula. Kot je dejal v eni izmed španskih pogovornih oddaj, so Bavarci zanj pokazali resno zanimanje, a je takrat že dal obljubo vodilnim možem Betisa.
"Z Bayernom sem govoril dan pred dokončnim dogovorom z Betisom. Ponujali so mi sedem milijonov neto na sezono, ampak sem ponudbo zavrnil z besedami, da sem Betisu dal svojo obljubo," je razkril Antony in nato dodal:
"Držal se bom svojih besed. Betis izjemno spoštujem, navezal sem se na klub, kjer sem se v prejšnji sezoni odlično počutil. Ko sem sprejel odločitev, sem bil v sebi popolnoma miren."
Spomnimo, Antony je evropsko javnost prvič navdušil v dresu Ajaxa, od koder je poleti 2022 za kar 95 milijonov evrov prestopil k Manchester Unitedu. V dresu rdečih vragov nikakor ni našel stare forme, zavoljo svojega nepredvidljivega značaja je hitro postal tarča posmeha med navijači na družbenih omrežjih.
Zato je bil drugi del lanske sezone posojen v Betis, kjer je na 26 tekmah dosegel devet golov in pet asistenc. Klubu je pomagal do finala Konferenčne lige in hitro postal ljubljenec navijačev.
Betis se je zato na vse pretege trudil, da bi si njegove usluge to poletje zagotovil za stalno. Do prestopa je prišlo na zadnji dan prestopnega roka, moštvo iz Seville pa je zanj odštelo 22 milijonov evrov, kar bi se – če bo Antony nadaljeval s predstavami, ki jih je kazal v prejšnji sezoni – lahko izkazalo za sijajen posel.
Zanimivo, da se je krilni nogometaš prav zavoljo odličnih predstav v novem klubskem dresu letos po dveh letih vrnil v brazilsko reprezentanco. Carlo Ancelotti ga je vpoklical za junijski tekmi z Ekvadorjem in Paragvajem. Obe je Antony pospremil s klopi, a že vrnitev na seznam 23 nogometašev selecaa je jasen znak, da se počasi, a zanesljivo vrača v pravo formo.
