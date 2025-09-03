Bayern mu je ponujal sedem milijonov na sezono, a je izbral Betis

Vsaj tako trdi 25-letnik iz Sao Paula. Kot je dejal v eni izmed španskih pogovornih oddaj, so Bavarci zanj pokazali resno zanimanje, a je takrat že dal obljubo vodilnim možem Betisa.

"Z Bayernom sem govoril dan pred dokončnim dogovorom z Betisom. Ponujali so mi sedem milijonov neto na sezono, ampak sem ponudbo zavrnil z besedami, da sem Betisu dal svojo obljubo," je razkril Antony in nato dodal:

"Držal se bom svojih besed. Betis izjemno spoštujem, navezal sem se na klub, kjer sem se v prejšnji sezoni odlično počutil. Ko sem sprejel odločitev, sem bil v sebi popolnoma miren."