Cassano: Pri Realu sem se zaradi Nutelle zredil za 14 kilogramov

Antonio Cassano in Fabio Capello pri madridskem Realu.

Antonio Cassano se je na prelomu tisočletja najprej dokazal pri Bariju, od 2001 do 2006 pa je bil član Rome. Pri Rimljanih je pokazal nekaj izjemnih predstav, skupno je dosegel 52 zadetkov, a se je sporekel z vodilnimi možmi kluba, zato je januarja 2006 – pol leta pred iztekom pogodbe – zapustil Olimpico in za zgolj pet milijonov evrov okrepil madridski Real.

Cassano je za Real skupno odigral 29 tekem. Vpisal je štiri zadetke in tri asistence.

"Ob njegovem prihodu sem zabil dva zadetka na dveh tekmah. Počutil sem se kot kralj sveta. Nato pa me je v Ligi prvakov proti Lyonu zamenjal ob polčasu, v Jerezu sva se kmalu zatem še sprla in izključil me je iz ekipe," je nadaljeval Cassano, čigar konec pri Realu ni bil nič kaj zvezdniški.

"Odtlej sem se v sedmih mesecih zredil za 14 kilogramov. Nutella je bila ena od klubskih pokroviteljic, zato jo je vsak nogometaš na mesec dobil po pet kilogramov. Jedel sem jo neposredno iz kozarca. Preprosto ni mi bilo mar. Ogaben sem bil. To je bila moja največja napaka v karieri (sezona in pol pri Realu, op. a.), ker sem v tistem času počel vse, da bi se uničil. Še danes mi je žal,"je še povedal Cassano, ki se je pred leti sam označil za "najbolj neizkoriščenega" italijanskega nogometnega talenta.