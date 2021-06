Conte o Tottenhamu: Če me klub ne navduši, raje ostanem doma

Le teden dni po tem, ko je postalo jasno, da ne bo ostal na Giuseppe Meazzi, so ga mediji začeli povezovati s povratkom v Premier League, kjer je pred leti že vodil Chelsea. Za Antonia Conteja naj bi se močno ogreli pri Tottenhamu. V severnem Londonu namreč še vedno niso našli zamenjave za Joseja Mourinha, ki so ga odpustili sredi prejšnje sezone, tako da je zadnje tekme v vlogi trenerja odvodil 29-letni Ryan Mason brez trenerskih izkušenj.

Conte pa je, ko je že izgledalo, da je trenerski prestop le še vprašanje časa, ponudbo Spursov zavrnil. Namigovalo se je, da je v ozadju njegove odločitve denar, kar pa je za La Gazzetto dello Sport odločno zanikal. "Denar ni moja obsesija. Nikoli nisem razmišljal o njem. Vselej, ko se odločam, pogledam, kakšen se mi zdi projekt. Če me ne navduši, raje ostanem doma," je povedal.

"Rad imam zahtevne izzive. Če pa me klub ne prepriča v projekt, se raje zahvalim in poslovim." Po Contejevi nogi je glavni kandidat za klop Tottenhama postal bivši trener Rome Paulo Fonseca. Če bo Portugalec sklenil sodelovanje s klubom, ki je svojo zadnjo lovoriko osvojil pred 13 leti, bomo priča zanimivi situaciji, da bosta Tottenham in Roma v primerjavi z lansko sezono zamenjala trenerja, kar se na najvišjem nivoju ne dogaja pogosto.