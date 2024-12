Antonio po hudi prometni nesreči prestal operacijo noge

West Ham United je kmalu po nesreči sporočil, da je 34-letnik v stabilnem stanju in komunicira z okolico, a več o posledicah nesreče niso zapisali. Angleški mediji so zaradi fotografije avtomobila zato špekulirali, da si je Antonio poškodoval noge, kar se je izkazalo za resnično. Približno dan po nesreči je angleški prvoligaš prek uradnih omrežij kluba sporočil, da je napadalec uspešno prestal operacijo zaradi zloma spodnje okončine, ki ga je utrpel v nesreči, ter da ga bodo v prihodnjih dneh še naprej spremljali v bolnišnici.

"Vsi v klubu želijo Michailu čimprejšnje okrevanje in se iskreno zahvaljujejo celotni nogometni družini za izjemno podporo, ki so jo izkazali po včerajšnji novici, ter se iskreno zahvaljujejo reševalnim službam in prvim posredovalcem, ki so Michaila oskrbeli takoj po nesreči, ter zdravniški ekipi, ki mu še naprej pomaga pri okrevanju," so še zapisali pri West Ham Unitedu, ki se bo drevi v okviru 15. kroga angleške Premier lige pomeril z ekipo Wolverhampton Wanderers.