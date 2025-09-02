Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Nogomet

Antony zapustil Manchester United: 'To je čudovit trenutek'

Sevilja, 02. 09. 2025 15.10 | Posodobljeno pred 43 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.M.
Komentarji
3

Eden številnih nogometašev, ki so na zadnji dan prestopnega roka zamenjali klub, je brazilski krilni napadalec Antony. Za 22 milijonov evrov je okrepil Real Betis, kjer je v drugem delu prejšnje sezone kot posojen igralec obudil svojo kariero. Pred tem je dve leti in pol igral za Manchester United, na katerega nima lepih spominov.

Antony
Antony FOTO: AP

Antony je pri 20 letih zapustil domovino in iz Sao Paula prestopil v nizozemski Ajax, kjer je igral dve leti in postal eden najbolj zaželjenih krilnih napadalcev na svetu. Ob koncu poletnega prestopnega roka leta 2022 je za 95 milijonov okrepil Manchester United, kjer pa mu ni uspelo najti prave forme.

Za rdeče vrage je odigral 96 tekem in sodeloval pri vsega 17 zadetkih, predvsem na račun visokega zneska, ki so ga 20-kratni angleški prvaki odšteli zanj, pa so mnogi dvomili, da se bo kateri evropski klub odločil za njegov nakup. A januarja je našel izhod v sili in se k Real Betisu preselil na polletno posojo. V drugem delu prejšnje sezone je odigral 26 obračunov in sodeloval pri 14 golih.

Antony
Antony FOTO: AP

Po koncu sezone se je vrnil v resničnost, vrnil v Manchester. Za njim je težko poletje, ki pa se je zaključilo tako, kot je sanjal. Real Betis ga je odkupil za 22 milijonov, njegovo olajšanje pa je bilo jasno vidno na novinarski konferenci, kjer se je zlomil in v solzah spregovoril o Manchester Unitedu: "Samo moja družina ve, kako težko je bilo tam. Seveda me je bilo strah, da se prestop ne bo realiziral, ampak sem čakal, ker sem imel res veliko upanja. Vedel sem, da bo ta čudovit trenutek prišel."

V Španiji je doživel zelo topel sprejem, na katerega se je odzval z močnimi besedami, ki trenutno odmevajo tako na Iberskem polotoku kot tudi v Angliji: "Sevilja je veliko lepša kot Manchester, končno sem tukaj. Več kot 40 dni sem bil zaprt v hotelu, bilo je težko, ampak vsi so vedeli, da se želim vrniti v Betis. Komaj čakam, da spet oblečem ta dres. Zame je ljubezen pomembnejša od denarja in zato sem čakal do zadnjega dne, da se lahko vrnem v Betis. Ljubim to mesto in ljubim ta klub."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

nogomet antony real betis manchester united
Naslednji članek

Švedski selektor pred tekmo proti Sloveniji: Čaka nas težko gostovanje

Naslednji članek

Kateri so najboljši prestopi poletja? Je med njimi Šeško?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bandit1
02. 09. 2025 15.53
Pa dobro ti tetoviranci a ni čas da greste v Dobrunje, ker za drugam niste.
ODGOVORI
0 0
Douglas Dietz
02. 09. 2025 15.38
Sem si rekel končno Slovenec v top klubu, zdaj imam pa občutek da so še klubi v 4.ti angleški ligi boljši od Uniteda
ODGOVORI
0 0
Wolfman
02. 09. 2025 15.24
+1
Nisem si misli, da bodo dobri igralci bežali ven iz M Uniteda!
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198