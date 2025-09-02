Antony zapustil Manchester United: 'To je čudovit trenutek'

Za rdeče vrage je odigral 96 tekem in sodeloval pri vsega 17 zadetkih, predvsem na račun visokega zneska, ki so ga 20-kratni angleški prvaki odšteli zanj, pa so mnogi dvomili, da se bo kateri evropski klub odločil za njegov nakup. A januarja je našel izhod v sili in se k Real Betisu preselil na polletno posojo. V drugem delu prejšnje sezone je odigral 26 obračunov in sodeloval pri 14 golih.

Antony je pri 20 letih zapustil domovino in iz Sao Paula prestopil v nizozemski Ajax, kjer je igral dve leti in postal eden najbolj zaželjenih krilnih napadalcev na svetu. Ob koncu poletnega prestopnega roka leta 2022 je za 95 milijonov okrepil Manchester United, kjer pa mu ni uspelo najti prave forme.

Po koncu sezone se je vrnil v resničnost, vrnil v Manchester. Za njim je težko poletje, ki pa se je zaključilo tako, kot je sanjal. Real Betis ga je odkupil za 22 milijonov, njegovo olajšanje pa je bilo jasno vidno na novinarski konferenci, kjer se je zlomil in v solzah spregovoril o Manchester Unitedu: "Samo moja družina ve, kako težko je bilo tam. Seveda me je bilo strah, da se prestop ne bo realiziral, ampak sem čakal, ker sem imel res veliko upanja. Vedel sem, da bo ta čudovit trenutek prišel."

V Španiji je doživel zelo topel sprejem, na katerega se je odzval z močnimi besedami, ki trenutno odmevajo tako na Iberskem polotoku kot tudi v Angliji: "Sevilja je veliko lepša kot Manchester, končno sem tukaj. Več kot 40 dni sem bil zaprt v hotelu, bilo je težko, ampak vsi so vedeli, da se želim vrniti v Betis. Komaj čakam, da spet oblečem ta dres. Zame je ljubezen pomembnejša od denarja in zato sem čakal do zadnjega dne, da se lahko vrnem v Betis. Ljubim to mesto in ljubim ta klub."