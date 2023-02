Aplavz polnega Anfielda pove vse, španski časniki pa v en glas: 'Dajte Luki novo pogodbo'

Drži, da je bil odlični brazilski napadalec madridskega Reala Vinicius Jr. proglašen za najboljšega igralca prvega obračuna osmine finala elitne Lige prvakov proti Liverpoolu (5:2), toda tisti, ki je navdušil ne le nabito poln Anfield Road, je bil hrvaški maestro Luka Modrić. Neuničljivi 37-letni Zadrčan je bil vnovič ideolog Realove igre in zagotovo eden ključnih mož v zasedbi Carla Ancelottija, ki je že na prvi tekmi povsem nadigrala v letošnji sezoni neprepoznavni Liverpool.

Čeprav so madridski beli v 14. minuti prvega obračuna osmine finala najprestižnejšega klubskega tekmovanja na svetu na kultnem Anfieldu proti redsom zaostajali že z 0:2, jim to ni spodrezalo nog, temveč so s taktično dovršeno igro ter izjemnimi posamičnimi vložki Luke Modrića, Karima Benzemaja in Viniciusa Jr.-ja povsem zasluženo prišli do visoke prednosti treh zadetkov (5:2) pred povratnim srečanjem v španski prestolnici. Medtem ko se je Real dvigoval v svoji igri, je Liverpool na drugi strani nerazumljivo popustil in obenem dopustil, da ga tekmec na njegovem kultnem Anfieldu rezultatsko poniža. Eden tistih, ki je bil vnovič na izjemno visoki ravni, je bil dolgoletni kapetan hrvaške izbrane vrste, neuničljivi Luka Modrić. Ne le, da je imenitno vodil igro Reala, temveč je s preudarnimi potezami ob zaostanku z dvema zadetkoma umiril strasti, nekoliko uspaval v uvodnih četrt ure igre poletnega domačina, ki v nadaljevanju obračuna ni dorasel izkušeni in zelo uigrani zasedbi 14-kratnih evropskih klubskih prvakov.

icon-expand Karim Benzema je dosegel dva zadetka in tako prispeval levji delež k visoki zmagi Reala na Anfieldu. FOTO: AP

Ancelotti: "To so tekme za velike može."

"Ko imate v moštvu tako kakovostne posameznike, kot so Luka (Modrić), Karim (Benzema) in Vini (Vinicius Jr., op. p.), je vse bistveno lažje. Že res, da smo v zelo zgodnji fazi dvoboja zaostajali z 2:0, toda uspeli smo v zelo kratkem času znižati zaostanek, v naslednjem koraku izenačiti, nato pa smo spremljali povsem drugačno tekmo. V drugem polčasu so na površje splavale naše bogate izkušnje, saj ta ekipa zna zmagovati tudi v zahtevnih okoliščinah," je po tekmi žarel od zadovoljstva čuvaj mreže Reala Thibaut Courtouis, čigar groba napaka v 14. minuti, po kateri je padel drugi zadetek Liverpoola, ni vplivala na končni izid dvoboja. Edinstven v nogometnem svetu

Da ljubitelji nogometa na Otoku znajo ceniti vrhunske posameznike, je pokazal aplavz nabito polnega Anfielda. Španski časniki pa so po tekmi kar tekmovali med seboj, kdo bo namenil večji hvalospev na račun Modrića, ki si je po njihovem mnenju že zdavnaj zaslužil podaljšanje pogodbe še za eno sezono. "Način, kako obvladuje zahtevne trenutke na igrišču, je edinstven v nogometnem svetu. Luka Modrić je kljub častitljivim nogometnim letom še naprej motor Realove igre, nekdo, ki povezuje vse niti, tudi takrat, ko so beli v podrejenem položaju. Vsaj, kar se nas tiče, ni dvoma, da bi si Modrić zaslužil podaljšanje pogodbe," so zapisali pri madridski Marci.

icon-expand Vinicius Junior je še enkrat več dokazal, da gre za izjemnega napadalca z vrhunskimi telesnimi predispozicijami. FOTO: AP