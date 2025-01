Arabci bi za Viniciusa odšteli 350 milijonov, kaj pravi Brazilec?

OGLAS

Otoški športni novinar Ben Jacobs poroča, da je Al Ahli pripravljen podreti rekord najdražjega prestopa v nogometni zgodovini, ki zaenkrat pripada Neymarju Juniorju, ki se je leta 2017 iz Barcelone v Pariz preselil za 222 milijonov evrov. Arabski klub, katerega močno napadalno trojico tvorijo Riyad Mahrez, Roberto Firmino in Ivan Toney, želi šokirati svet in za 350 milijonov pripeljati Viniciusa Juniorja. "Je njihova resna tarča. Njegova odkupna klavzula znaša milijardo evrov in tega ne bodo plačali. Poleg njih so interes za Viniciusa pokazali še mnogi drugi klubi, ki pa imajo trenutno v svojih vrstah že nogometaše z odmevnimi imeni. Al Nasr ima Cristiana Ronalda, Al Ittihad Karima Benzemaja, Al Hilal Neymarja, če slednji zapusti klub, pa se bodo osredotočili na Mohameda Salaha," je uvodoma povedal Jacobs. Vodstvo Al Ahlija se zaveda, da bo prestop v zimskem prestopnem roku skoraj nemogoče realizirati, a se s tem ne obremenjujejo, saj Vinicius za njih predstavlja ključni del dolgoročnega projekta. Ponudbo nameravajo poslati poleti. "Pripravljeni so ponuditi 350 milijonov, saj verjamejo, da je to znesek, ob katerem bo vodstvo Real Madrida temeljito razmislilo, preden odgovori," dodaja Jacobs.

Je 24-letnik pripravljen zapustiti kraljevi klub? Vinicius konkretnega odgovora na savdske interese še ni podal, za mladega nogometaša, ki obožuje osvajanje najprestižnejših lovorik in sanja o številnih individualnih nagradah, pa ne bi bilo smiselno, da zapusti klub, v katerem se ob pomoči vrhunskih soigralcev najlažje prebija do trofej. Brazilec je na sredini tekmi Lige prvakov ponovno zablestel, dosegel dva zadetka, bil razglašen za igralca tekme in presegel mejo 100 zadetkov v dresu belega baleta. Po obračunu je svoje misli strnil na Instagramu, kjer je Real Madrid označil kot svoj sanjski klub in s tem zadal udarec arabskim milijarderjem. "101 zadetek s klubom mojih sanj. Prišel sem kot otrok, zdaj pa sem se zapisal v zgodovino kluba, za kar sem najsrečnejši človek na svetu. Hvala vsem, ki ste mi pomagali doseči to številko. Hala Madrid!"

Po njegovih besedah sodeč nič ne kaže na to, da bi Vinicius želel zapustiti klub, v katerem z Judom Bellinghamom, Kylianom Mbappejem in Rodrygom tvorijo enega izmed najodmevnejših napadov v nogometni zgodovini. Omenjeni so svojo uigranost ponovno dokazali ob zmagi s 5:1 proti Salzburgu, ko sta brazilska krilna napadalca dosegla po dva zadetka, francoski zvezdnik je dodal enega, angleški napadalni vezist pa je prispeval dve asistenci. Velikokrat je tako, da želijo številni razdreti najboljše, podobno pa je tudi v tej situaciji. "Ljudje želijo ustvariti napetost med Bellinghamom, Viniciusom, Mbappejem in mano, a naš odnos je izjemen," je po tekmi proti Salzburgu povedal Rodrygo, o svojem galaktičnem napadu pa je spregovoril tudi trener kraljevega kluba Carlo Ancelotti: "Rodrygo je nedotakljiv, enako pa velja tudi za Viniciusa, Mbappeja in Bellinghama." Zaenkrat torej ne kaže na to, da bo Vinicius zapustil špansko prestolnico, a v športu je velikokrat na prvem mestu denar, le čas pa bo postregel z odgovorom na enega izmed trenutno najzanimivejših vprašanj v nogometnem svetu.