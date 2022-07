Arabci Ronaldu ponudili vrtoglavih 250 milijonov evrov

Angleški, portugalski in španski mediji soglasno poročajo, da naj bi neimenovani klub iz Savdske Arabije Cristianu Ronaldu ponudil dvoletno pogodbo. Celoten prestop bi bil vreden vrtoglavih 300 milijonov evrov. Od tega bi Manchester United dobil 30 milijonov evrov, 20 milijonov bi dobili posredniki, Ronaldu pa je za dve leti uslug namenjenih preostalih 250 milijonov evrov.

Portugalec ima z Manchestrom sicer pogodbo do junija prihodnje leto. Prav tako želi 37-letnik igrati v močni ligi in se osredotočiti na svetovno prvenstvo novembra in decembra v Katarju, ki bo verjetno zadnje v njegovi karieri.