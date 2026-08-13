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Nogomet

Arabski nogometni svet stopil v bran Infantinu

Zürich, 13. 08. 2026 16.35 pred 11 urami 2 min branja 23

Avtor:
STA
Gianni Infantino

Sredi ostrega boja za predsedniški položaj v Mednarodni nogometni zvezi Fifi si je trenutni predsednik Gianni Infantino, ki se sooča s kritikami, zagotovil podporo šestih arabskih nogometnih zvez. Med njimi sta tudi Katar, nekdanji gostitelj mundiala, in Libanon – dve azijski zvezi, ki s tem odkrito kljubujeta svoji celinski konfederaciji (AFC).

Gianni Infantino
Gianni Infantino
FOTO: Profimedia

Skupina šestih držav, med katerimi so tudi Maroko, Egipt, Mavretanija in Sudan, je v skupni izjavi za javnost izrazila zaupanje v Infantina. Omenjene nogometne zveze so 56-letnemu švicarskemu funkcionarju obljubile "polno podporo" pri njegovem prizadevanju za ponovno izvolitev v prihodnjem letu. "Mi, podpisani voditelji naših nogometnih zvez, izjavljamo, da v celoti podpiramo gospoda Giannija Infantina, predsednika Fife, ter ponovno potrjujemo zaupanje v njegovo vodenje in njegovo nenehno zavezanost globalnemu razvoju nogometa," je zapisano v izjavi, ki jo je med drugim povzela tiskovna agencija AP.

Podpisniki so prav tako potrdili namero, da "nadaljujejo tesno sodelovanje z njim z namenom oblikovanja močnejše in uspešnejše prihodnosti svetovnega nogometa, ustvarjanja priložnosti in nadaljnjega povečevanja prispevka arabskega nogometa k tej svetovni igri". Švicarski funkcionar je deležen ostrih kritik zaradi propadlega načrta o prodaji pravic za turnirje pod okriljem Fife zasebnim vlagateljem. Kljub temu si Infantino na kongresu Fife marca prihodnje leto prizadeva za ponovno izvolitev.

Gianni Infantino
Gianni Infantino
FOTO: Profimedia

Ta teden so krovne organizacije Evrope (Uefa), Azije (AFC) ter Severne in Srednje Amerike in Karibov (Concacaf) v odprtem pismu vnovič pozvale k novemu začetku na čelu svetovne nogometne organizacije. Gre za 136 od 211 članic, kot kaže, pa niso povsem enotne. Katar je svojo podporo Infantinu izrazil že pred tem. Nekatere azijske države in Mehika iz območja Concacaf še naprej podpirajo Infantina. Velik del Afrike (54 članic) prav tako stoji ob strani predsedniku Fife, medtem ko južnoameriška zveza Conmebol z desetimi članicami ostaja neodločna.

Medtem pa Uefa, največja in daleč najvplivnejša krovna organizacija, še naprej odkrito grozi z bojkotom svetovnega prvenstva.

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KOMENTARJI23

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Hihitalec
13. 08. 2026 21.54
Podoben je Slothu iz filma the Goonies, vendar je Slot a friendly guy za razliko od njega
Odgovori
0 0
jogo
13. 08. 2026 21.16
Odločilna bo Robijeva podpora.
Odgovori
+1
1 0
Hihitalec
13. 08. 2026 21.55
Hahahahaaa jogo legenda
Odgovori
0 0
Potouceni kramoh
13. 08. 2026 20.50
Takim so nekoč rekli Baraba.
Odgovori
+1
1 0
Joakim
13. 08. 2026 20.48
Tega še niso nagnali?
Odgovori
0 0
Mclaren
13. 08. 2026 19.45
Kapital seveda.
Odgovori
+3
3 0
Brane123
13. 08. 2026 19.31
Seveda, vrana vrani ne izkljuje oči 😂
Odgovori
+7
7 0
Eliza Dupre
13. 08. 2026 19.36
Jager jagru stolček gor drži.
Odgovori
+1
1 0
ZeleniGuru
13. 08. 2026 19.29
haha seveda so, če so isto nori na denar kot on.
Odgovori
+5
5 0
S.O.S 1
13. 08. 2026 19.08
Bravo, denar sveta vladar. Ko je.. pravičnost korektnost. Vse gre k hudiču.
Odgovori
+2
3 1
Kimberley Echo
13. 08. 2026 19.05
Torej, 2% afriških držav ga podpira. To je malce več kot nič, saj ima Afrika 54 držav. Zdi se mi, da ga podpirajo tisti, ki so želeli biti delničarji. Že tako je obilo korupcije, če bi mu uspelo, bi bilo pa konec fusbala takega kot ga poznamo.
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+5
7 2
ap100
13. 08. 2026 18.43
preveč so investirali vanj, da bi ga zdaj zapustili
Odgovori
+7
8 1
Pujček
13. 08. 2026 18.04
Prav bi mu prišla podpora Rusije.
Odgovori
+3
4 1
Bananistanec
13. 08. 2026 17.59
Sponzorji in bodoči delničarji FIFE so se izdali
Odgovori
+10
11 1
petka5
13. 08. 2026 17.52
Seveda, arabska mentaliteta dnar in korist za vsako ceno, koga briga sport
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+5
9 4
MatPaat
13. 08. 2026 17.33
Infantilnega itak podpirajo samo koruptivneži izven in na igrišču.
Odgovori
+10
11 1
bojer
13. 08. 2026 17.27
Denar je pa le denar, al´ kako ?
Odgovori
+5
6 1
natmat
13. 08. 2026 17.25
Preveč denarja pokvari človeka...ti mislijo da bodo kupili kar si zamislijo...nekaterih stvari se ne da kupiti...pa lahko imaš denarja kar hočeš...
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+3
4 1
Slovenska pomlad
13. 08. 2026 17.18
Tudi SDS ga podpira
Odgovori
+10
14 4
Pinokio
13. 08. 2026 17.04
Vedno in povsod se najde nekdo, ki neupravičeno podpre tistega, ki ga ne bi smel. Na žalost je svet tako narejen.
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+7
7 0
Fluxx
13. 08. 2026 17.03
Kdo bi si mislil :)
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+0
1 1
Vladna norost
13. 08. 2026 17.00
S korupcijo je vse možno.
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+10
11 1
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