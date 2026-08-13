Arabski nogometni svet stopil v bran Infantinu

Skupina šestih držav, med katerimi so tudi Maroko, Egipt, Mavretanija in Sudan, je v skupni izjavi za javnost izrazila zaupanje v Infantina. Omenjene nogometne zveze so 56-letnemu švicarskemu funkcionarju obljubile "polno podporo" pri njegovem prizadevanju za ponovno izvolitev v prihodnjem letu. "Mi, podpisani voditelji naših nogometnih zvez, izjavljamo, da v celoti podpiramo gospoda Giannija Infantina, predsednika Fife, ter ponovno potrjujemo zaupanje v njegovo vodenje in njegovo nenehno zavezanost globalnemu razvoju nogometa," je zapisano v izjavi, ki jo je med drugim povzela tiskovna agencija AP.

Podpisniki so prav tako potrdili namero, da "nadaljujejo tesno sodelovanje z njim z namenom oblikovanja močnejše in uspešnejše prihodnosti svetovnega nogometa, ustvarjanja priložnosti in nadaljnjega povečevanja prispevka arabskega nogometa k tej svetovni igri". Švicarski funkcionar je deležen ostrih kritik zaradi propadlega načrta o prodaji pravic za turnirje pod okriljem Fife zasebnim vlagateljem. Kljub temu si Infantino na kongresu Fife marca prihodnje leto prizadeva za ponovno izvolitev.