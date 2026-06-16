Araujo rešil urugvajsko čast, Iranci remizirali z Novozelandci

Iran je v tekmi, ki jo zaradi mednarodne situacije spremljal tudi politični naboj, posebej ob trenutnem dogovarjanju o koncu vojne, dvakrat lovil zaostanek in na koncu pred dobrimi 70.000 gledalci osvojil zasluženo točko. Nogometaši so se po remiju veselo objeli, bržkone tudi zato, ker jim je zaradi vseh zapletov in groženj ameriških oblasti dolgo grozila celo izključitev s SP, odpadle so nekatere prijateljske tekme, bivališče so iz ZDA preselili v Mehiko in napetost pred mundialom je bila velika.

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"Menimo, da smo si zaslužili zmago, zato nismo veseli. Ampak tak je nogomet. Hvala soigralcem, Iranci pa si zaslužijo več," je v izjavi po tekmi dejal strelec gola Ramin Rezaeian in dal vedeti, da si je Iran želel tudi zmago, saj je cilj ekipe, da si ob sedmi udeležbi na SP prvič zagotovi tudi napredovanje iz skupinskega dela. Nova Zelandija je dvakrat vodila. Elijah Just je v 7. in 54. minuti, obakrat po asistenci Chrisa Wooda, poskrbel za 1:0 in 2:1, oba gola pa sta padla, ko je imel terensko premoč Iran. Ne glede na politiko pa je bila tribuna v Los Angelesu tudi ob zaostanku na strani Irana, saj je prav južna Kalifornija domovina največje iranske diaspore in šport je vnovič dokazal, da vsaj začasno lahko preseže politična trenja. Navdušenje ob golih Rezaeiana (32.) in Mohammada Mohebija (64.), ki je z glavo zadel po podaji strelca prvega gola, je bilo bistveno glasnejše kot ob novozelandskih golih.

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Nova Zelandija je na tekmi hitro povedla, Iran je s hitro igro iskal izenačenje. Lepo priložnost za izenačenje je v 23. minuti po samostojnem prodoru zamudil tudi Mehdi Taremi, pet minut kasneje je bil izenačenju blizu Saman Ghoddos, ki pa je zgrešil cilj. Liberato Cacace je imel v 30. minuti v protinapadu priložnost za 2:0, iranski vratar Alireza Beiranvand pa je dobil dvoboj. Dve minuti kasneje je Rezaeian vendarle poravnal. Manj napeto je bilo z izjemo obeh golov v drugem delu.

Favorizirani Urugvajci "le" do točke proti Savdijcem

V skupini H je po Španiji brez zmage ostal tudi favorizirani Urugvaj, ki je v Miamiju celo lovil zaostanek 1:0 proti Savdski Arabiji. Trener Marcelo Bielsa bo bržkone deležen novih kritik zaradi slabe igre v prvem delu. Savdska Arabija je kljub dominaciji Urugvaja z golom Abdelelaha Al-Amrija povedla v 41. minuti in vse je kazalo, da se morda lahko ponovi presenečenje z zadnjega SP, ko so Savdijci ugnali kasnejše prvake Argentince (2:1).

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Urugvaj si v prvem delu ni ustvarjal priložnosti in po pol ure sta bili ekipi enakovredni, Arabci pa so to nagradili z golom. Dobro priložnost so imeli Savdijci že v 38. minuti, ko je Fernando Muslera po strelu Al-Amrija le s težavo odbil žogo preko prečke. Tri minute kasneje je Mohamed Kanno poskušal z glavo, Muslera je dvoboj dobil, Al Amri pa je odbito žogo pospravil v mrežo. Maxi Araujo je v 80. minuti vendarle rešil urugvajsko čast, ko je bil najhitrejši po odbiti žogi po strelu Vinasa z glavo. Popoln preobrat je preprečil savdski vratar Mohamed Al-Ovais, ki se je v končnici večkrat izkazal. Vinasevi streli z glavo so zaznamovali drugi del. Na začetku drugega dela Al-Ovaisa ni presenetil. Isti igralec je z glavo spet poskušal v 50. minuti, a tesno zgrešil, v 80. minuti pa je bila to podlaga za izenačenje. Vmes je Manuel Ugarte v 60. minuti zadel vratnico.

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Savdska Arabija je v drugem delu le s težavo prišla preko polovice. "Tokratnega tekmeca bi morali premagati," je ob koncu zato kritično priznal tudi Bielsa. "Zelo smo bili utrujeni, ampak s svojo igro proti takšnemu nasprotniku in osvojeno točko smo zelo zadovoljni. Všeč sta mi strast in borbenost moje ekipe. Vem pa, da imamo znanje in kakovost, da smo lahko še boljši," pa je dejal selektor Savdske Arabije Grk Georgios Donis. Svetovno prvenstvo, predtekmovalni del, 1. krog, izida tekem: - skupina G (Los Angeles): Iran - Nova Zelandija 2:2 (1:1)

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- skupina H (Miami): Savdska Arabija - Urugvaj 1:1 (1:0)