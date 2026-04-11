Nogomet

Arbeloa besen ob okrvavljenem Mbappeju: Šlo je za očitno 11-metrovko

Madrid, 11. 04. 2026 09.34 pred 1 uro 4 min branja 22

Avtor:
Lu.M
Alvaro Arbeloa

Real Madrid nadaljuje s slabim rezultatskim nizom v mesecu aprilu. Beli balet je brez zmage ostal tudi na zadnji ligaški tekmi proti Gironi. Gostujoči Katalonci so Madridčanom v španski prestolnici odščipnili morda usodni dve točki v lovu za naslovom državnega prvaka, Barcelona bi z morebitno zmago svojo prednost na vrhu povišala na devet točk. Alvaro Arbeloa je bil po novem neuspehu znova razočaran nad sojenjem in odločen, da La Liga še ni izgubljena.

Real Madrid - Girona
FOTO: Profimedia

Pri kraljevem klubu so si v tem mesecu konkretno zakomplicirali sezono. Madridčani so izgubili na gostovanju pri Mallorci, ki se bori za obstanek, v uvodni tekmi četrtfinala Lige prvakov je bil na Bernabeuu boljši münchenski Bayern, v petek pa so pred domačimi navijači ostali brez zmage proti 12-uvrščeni Gironi. Katalonski palček je v 62. minuti z golom Thomasa Lemarja uspel izničiti minimalno domačo prednost, za katero je slabih 10 minut prej poskrbel vezist Fede Valverde.

Okrvavljen Kylian Mbappe
FOTO: Profimedia

Varovanci Alvara Arbeloe so v sodnikovem dodatku zahtevali enajstmetrovko za očiten prekršek nad francoskim zvezdnikom Kylianom Mbappejem, a glavni delilec pravice Javier Alberola Rojas njihovim zahtevam ni ugodil. Nekoliko presenetljivo se niso oglasili niti iz sobe za VAR, kjer so ocenili, da ni šlo za najstrožjo kazen, čeprav je Mbappe po udarcu okrvavljen obležal na tleh in potreboval zdravniško oskrbo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Arbeloa je bil, kot že velikokrat v tej sezoni, razočaran nad sojenjem, v katerem je videl glavni razlog za neuspeh svojih varovancev: "Prekršek nad Mbappejem je očiten, šlo je za čisto enajstmetrovko. To se je videlo iz lune. Ampak takšna je situacija v naši ligi, to se dogaja že celotno sezono. Nov teden, ko smo bili oškodovani, vedno isto. VAR se oglasi, ko se hoče, ko jim ne ustreza, pa se delajo slepe, današnja situacija je zgolj podkrepila moje prepričanje, da so nas sodniki v letošnji sezoni stali kar nekaj točk," je bil po tekmi odkrito jezen in razočaran nekdanji igralec Madridčanov.

Kylian Mbappe in Vinicius Jr.
FOTO: Profimedia

Domači so imeli znova veliko težav v napadu, kjer Mbappe in Vinicius Jr. nista našla recepta za gostujočo obrambo in zopet ostala praznih rok. Slabo sodelovanje dveh največjih zvezdnikov madridske navijače muči že več mesecev, a Arbeloa si z njuno formo ne beli glave: "Ne more me skrbeti za igralce takšnega kova, statistika ne laže. Spadata med štiri ali pet najboljših nogometašev na svetu. Niti najmanj nisem zaskrbljen. Kot ekipa se moramo kolektivno izboljšati na veliko področjih, predvsem proti ekipam, ki se veliko branijo in nam pustijo žogo."

Preberi še Bayern v španski prestolnici porazil Real

Nov neuspeh je še toliko bolj zaskrbljujoč v luči sredine povratne tekme Lige prvakov proti Bavarcem. Beli balet se v Nemčijo podaja z minimalnim zaostankom s prve tekme, izid, ki jim laska. Bayern je bil namreč veliko boljši tekmec, ki bi lahko iz španske prestolnice odšel tudi z večjo prednostjo.

Jasno je, da 15-kratne evropske prvake na Allianz Areni ne čaka lahko delo, a v preteklosti so svojo veličino v najelitnejšem evropskem tekmovanju dokazali tudi z večjimi presenečenji: "Ves fokus bomo zdaj preusmerili na sredino tekmo, v glavi imamo jasen cilj: zmagati in napredovati v polfinale. Imamo veliko več časa, da dobro preučimo prvo tekmo in izboljšamo stvari, ki nam niso šle najbolje. Odkriti moramo tudi največja orožja, s katerimi lahko tekmecu delamo težave. V Nemčijo gremo po zmago, upam, da v to verjamejo tudi naši navijači," je bil pred potovanjem v München odločen Arbeloa. Povratno srečanje v bavarski prestolnici si boste lahko v živo ogledali na Kanalu A in VOYO.

Real Madrid - Bayern München
FOTO: AP

V domačem prvenstvu z zadnjim remijem Madridčanom že pošteno teče voda v grlo, situacija pa izgleda skoraj nerešljiva. Barcelona bi imela ob morebitni zmagi v mestnem derbiju proti Espanyolu na vrhu razpredelnice ogromnih devet točk prednosti, kar bi sedem tekem pred koncem sezone pomenilo skoraj nepremostljivo oviro za kraljevi klub. Arbeloa ne meče puške v koruzo in poudarja, da liga še ni izgubljena: "Dokler imamo teoretične možnosti za osvojitev prvenstva, se bomo borili. Liga bo zame izgubljena, ko bo Barcelona uradno prvak, do takrat je še vse odprto. Tudi če ne bomo prvaki, imamo obveznost, da vsako tekmo odigramo z željo in intenzivnostjo, ki si jo naši navijači zaslužijo. Predstavljamo Real Madrid, borili se bomo do zadnjega dne."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

real madrid laliga alvaro arbeloa remi liga prvakov bayern sodniki

Realu še naprej ne steče, doma proti Gironi le do točke

KOMENTARJI22

kick.your-ass
11. 04. 2026 11.00
Kak lakat, men bolj zgleda da se je sam zaletel v ta lakat. Mislim kaj naj da roke dol al kja da bo lahko napadalec preigraval? Jasno da se prostor zapira kolikor se da. Zdej pa ce on na mene skoči pa bi dobil penal? Igralec od atletica je pravocasno zapiral pot.. kam on rine na obrambnega? Najbols da se mu umaknejo da lahko da golcek
Odgovori
0 0
Petarda10
11. 04. 2026 10.59
Ni penala ni vardrida hehe
Odgovori
+1
1 0
Petarda10
11. 04. 2026 10.59
Hahahahah, vecjega simulanta od mbappeja pa ni, je prevec roncijeve posnetke gledal
Odgovori
+1
1 0
kick.your-ass
11. 04. 2026 10.56
Od tega nogoemta ni nic vec ostalo. Vsak ko nikoli ni igral ali pa je saml mislil da igra ze komentira nogomet. Tole ni za penal. Ni niti za rumeni karton. Lahko je faul na sredini igrisca...
Odgovori
0 0
bob7
11. 04. 2026 10.54
Vsaj polovica naslovov je sodniških in sedaj se še pritožujejo.
Odgovori
+4
4 0
REAList7
11. 04. 2026 10.48
V primerjavi s tekmo proti Mallorci je včeraj vsaj bilo opaziti željo in borbenost igralcev Reala. Ampak na žalost še vseeno vse v duhu letošnje sezone. Premalo je to. Camavinga mi deluje totalno izgubljen. Še najbolj me je prepričal Fran Garcia. Vini pa tudi kot vedno do zdaj izgubi preveč žog, učinek pa je premajhen glede na število zapravljenih priložnosti. V prvi vrsti se je treba zazret vase in spremeniti marsikaj, kot drugo pa enostavno ne gre mimo španskih sodnikov, ki so res katastrofalni. Alberola Rojas je za moje pojme včeraj opravil slabo delo (pustimo to, če namerno ali ne, ker že itak vemo kako in kaj je s tem). Ni pokazal rumenega kartona tam za prekršek nad Franom, Valverde je porumenel zaradi tega, ker je prvi odbil žogo in malenkost oplazil nasprotnika (mimogrede, enaka situacija s t.i. "follow through" kot pri gerardu martinu, le da je pri slednjem šlo za neprimerno večjo intenziteto in mu je ta skoraj zlomil nogo, sta pa oba dobila enako kazen 🤦), potem pa še ta situacija z Mbappejem v kazenskem prostoru, ko je branilec, po tem, ko ga je Mbappe že preigral in šel mimo njega, iztegnil nazaj nogo in zamahnil z rokami ter ga pri tem zadel. Brez besed ostane človek.
Odgovori
-2
0 2
Sl0venc
11. 04. 2026 10.43
Večinoma je obratno, Real dobiva 11metrovke, ko ni prekrška.
Odgovori
+1
3 2
manucao
11. 04. 2026 10.33
Lakat v obraz ne glede na to ali je na sredini terena ali pa v kazenskem prostoru.Popolnoma enako,favl oziroma penal
Odgovori
+0
3 3
FORTUDO1
11. 04. 2026 10.23
Čudno, da Arbeloa ni protestiral na tekmi proti Bayernu, ko so realovci v zadnjih trenutkih tekme podrli v svojem kazenskem prostoru Oliseja in je to bil čisti prekršek za 11 metrovko. To se je pa videlo celo iz Marsa in ne samo iz Lune, kot tokrat pravi Arbeloa!
Odgovori
-2
3 5
REAList7
11. 04. 2026 10.31
Če je tisto bil prekršek nad Olisejem, potem bi Oliver moral piskati tudi prekršek nad Vinijem v kazenskem prostoru, ne pozabi pa tudi na rdeči karton Taha. Toliko.
Odgovori
-2
3 5
apodgra
11. 04. 2026 10.17
Mbepe je samo hiter nogometaš, ni pa ne vem kakšna visoka kakovost nogometaše .Za tisti simulirani prekršek , bi moral dobiti rumeni karton. Vinicius, me s svojo igro spominja na igro Yamala . Oba sta velika ljubitelja preigravanja in oba imata težave doseganjem zadetkov . Zakaj je tako, ker igrata samo na to karto , da bi dosegla zadetek in sama sebe promovirala. Nogomet je kolektivna igra .Več je zvezdnikov , manj je kolektivne igre .
Odgovori
+2
3 1
manucao
11. 04. 2026 10.31
Mbappe je samo hiter igralec.To lahko napiše le dober poznavalec nogometne igre.
Odgovori
-2
1 3
REAList7
11. 04. 2026 10.34
Glede Mbappeja se ne strinjam. Je izredno hiter, bi pa sigurno bolje prišel do izraza na krilu kot pa na cf. Za Vinija pa vedno govorim, da porabi enostavno preveč žog, učinka pa ni. Ja, saj drži, da je skoraj vedno nevaren, ko je pri žogi, ampak kaj ko preigra enega ali dva nasprotnika, potem pa vedno postane pohlepen in želi preveč. 1 gol na njegovih 20 ali več izgubljenih žog ni vredno, preslaba učinkovitost.
Odgovori
-2
0 2
Sl0venc
11. 04. 2026 10.44
Tudi jaz bi dajal rumene kartone za vsak zlagan padec.
Odgovori
+0
1 1
ViscaB
11. 04. 2026 10.15
Do te situacije sploh ne bi smelo prit ker bi mbape moral dobit 2x rumenega za simuliranje, čisti zdrav razum.
Odgovori
+1
4 3
ViscaB
11. 04. 2026 10.12
Tako kot namerna roka v kazenskem prostoru ni 11m tud udarec s komolcem v glavo ni 11m čisti zdrav razum.
Odgovori
+0
4 4
Jevgenij Suhov
11. 04. 2026 10.11
kera bruka…spet nič od nič, vsega pa je kriv sodnik, ni piskal penala, če pa ni penala, ni zmage!!! Ko te na domačem stadionu izžvižgajo, je pa to stvar, nad katero se moraš zamisliti.
Odgovori
+5
8 3
REAList7
11. 04. 2026 10.37
Patetik. Če bi se identično zgodilo tvoji farseloni, bi napisal enako? Ne bi, ker pišeš proti sodnikom, tudi ko ti sodijo pravilno, ampak ne tako kot bi si ti želel. Tako da tvoje mnenje je popolnoma irelevantno, lahko pa samo seješ dvom, kar je tudi tvoj namen.
Odgovori
-2
1 3
drimtim
11. 04. 2026 10.01
Čisto simuliranje penala za rumeni karton.
Odgovori
+3
6 3
spehinprsut
11. 04. 2026 10.08
Kako je bilo simuliranje, če je bil krvav od udarca?
Odgovori
+0
2 2
gogi_
11. 04. 2026 09.44
mbpapak in vinicius potrjujeta znanost ,Darwinovo.
Odgovori
+6
8 2
mptour
11. 04. 2026 09.35
Hahahaha ubogi reveži.
Odgovori
+6
9 3
