Arbeloa besen ob okrvavljenem Mbappeju: Šlo je za očitno 11-metrovko

Real Madrid - Girona FOTO: Profimedia

Pri kraljevem klubu so si v tem mesecu konkretno zakomplicirali sezono. Madridčani so izgubili na gostovanju pri Mallorci, ki se bori za obstanek, v uvodni tekmi četrtfinala Lige prvakov je bil na Bernabeuu boljši münchenski Bayern, v petek pa so pred domačimi navijači ostali brez zmage proti 12-uvrščeni Gironi. Katalonski palček je v 62. minuti z golom Thomasa Lemarja uspel izničiti minimalno domačo prednost, za katero je slabih 10 minut prej poskrbel vezist Fede Valverde.

Okrvavljen Kylian Mbappe FOTO: Profimedia

Varovanci Alvara Arbeloe so v sodnikovem dodatku zahtevali enajstmetrovko za očiten prekršek nad francoskim zvezdnikom Kylianom Mbappejem, a glavni delilec pravice Javier Alberola Rojas njihovim zahtevam ni ugodil. Nekoliko presenetljivo se niso oglasili niti iz sobe za VAR, kjer so ocenili, da ni šlo za najstrožjo kazen, čeprav je Mbappe po udarcu okrvavljen obležal na tleh in potreboval zdravniško oskrbo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Arbeloa je bil, kot že velikokrat v tej sezoni, razočaran nad sojenjem, v katerem je videl glavni razlog za neuspeh svojih varovancev: "Prekršek nad Mbappejem je očiten, šlo je za čisto enajstmetrovko. To se je videlo iz lune. Ampak takšna je situacija v naši ligi, to se dogaja že celotno sezono. Nov teden, ko smo bili oškodovani, vedno isto. VAR se oglasi, ko se hoče, ko jim ne ustreza, pa se delajo slepe, današnja situacija je zgolj podkrepila moje prepričanje, da so nas sodniki v letošnji sezoni stali kar nekaj točk," je bil po tekmi odkrito jezen in razočaran nekdanji igralec Madridčanov.

Kylian Mbappe in Vinicius Jr. FOTO: Profimedia

Domači so imeli znova veliko težav v napadu, kjer Mbappe in Vinicius Jr. nista našla recepta za gostujočo obrambo in zopet ostala praznih rok. Slabo sodelovanje dveh največjih zvezdnikov madridske navijače muči že več mesecev, a Arbeloa si z njuno formo ne beli glave: "Ne more me skrbeti za igralce takšnega kova, statistika ne laže. Spadata med štiri ali pet najboljših nogometašev na svetu. Niti najmanj nisem zaskrbljen. Kot ekipa se moramo kolektivno izboljšati na veliko področjih, predvsem proti ekipam, ki se veliko branijo in nam pustijo žogo."

Nov neuspeh je še toliko bolj zaskrbljujoč v luči sredine povratne tekme Lige prvakov proti Bavarcem. Beli balet se v Nemčijo podaja z minimalnim zaostankom s prve tekme, izid, ki jim laska. Bayern je bil namreč veliko boljši tekmec, ki bi lahko iz španske prestolnice odšel tudi z večjo prednostjo. Jasno je, da 15-kratne evropske prvake na Allianz Areni ne čaka lahko delo, a v preteklosti so svojo veličino v najelitnejšem evropskem tekmovanju dokazali tudi z večjimi presenečenji: "Ves fokus bomo zdaj preusmerili na sredino tekmo, v glavi imamo jasen cilj: zmagati in napredovati v polfinale. Imamo veliko več časa, da dobro preučimo prvo tekmo in izboljšamo stvari, ki nam niso šle najbolje. Odkriti moramo tudi največja orožja, s katerimi lahko tekmecu delamo težave. V Nemčijo gremo po zmago, upam, da v to verjamejo tudi naši navijači," je bil pred potovanjem v München odločen Arbeloa. Povratno srečanje v bavarski prestolnici si boste lahko v živo ogledali na Kanalu A in VOYO.

Real Madrid - Bayern München FOTO: AP

V domačem prvenstvu z zadnjim remijem Madridčanom že pošteno teče voda v grlo, situacija pa izgleda skoraj nerešljiva. Barcelona bi imela ob morebitni zmagi v mestnem derbiju proti Espanyolu na vrhu razpredelnice ogromnih devet točk prednosti, kar bi sedem tekem pred koncem sezone pomenilo skoraj nepremostljivo oviro za kraljevi klub. Arbeloa ne meče puške v koruzo in poudarja, da liga še ni izgubljena: "Dokler imamo teoretične možnosti za osvojitev prvenstva, se bomo borili. Liga bo zame izgubljena, ko bo Barcelona uradno prvak, do takrat je še vse odprto. Tudi če ne bomo prvaki, imamo obveznost, da vsako tekmo odigramo z željo in intenzivnostjo, ki si jo naši navijači zaslužijo. Predstavljamo Real Madrid, borili se bomo do zadnjega dne."