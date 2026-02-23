Naslovnica
Nogomet

'Arbeloa svojim igralcem nenehno daje potuho, to se mora končati'

Ljubljana, 23. 02. 2026 13.23 pred 1 uro 1 min branja 20

Avtor:
Jan Lukač Luka Marinšek
Alvaro Arbeloa

Pred povratnimi tekmami play-offa za uvrstitev v osmino finala prestižne Lige prvakov je beseda največ tekla o presenetljivem porazu madridskega Reala na gostovanju pri Osasuni, vnovičnem zadetku in provociranju navijačev s strani markantnega Viniciusa. Dotaknili smo se tudi obračuna med milanskim Interjem in Bodo/Glimtom na Giuseppe Meazzi in katastrofalnega tedna Juventusa. Med vikendom so se širom stare celine odigrali številni derbiji, tudi 178. obračun med Crveno zvezdo in Partizanom. Seveda pa nismo mogli iti mimo zanimivega dogajanja v slovenskem prvenstvu, ki je prineslo nove kontroverzne sodniške odločitve.

popkast liga prvakov real madrid benfica bodo/glimt inter olimpija crvena zvezda partizan maribor

'Vse, kar je okoli Riere, je nepotrebna drama'

KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Luigi Taveri II.
23. 02. 2026 14.55
Real ima smolo tudi z Viniciusovimi odločitvami obnašanja, samo če mu bo Alvaro to hotel nazorno dokazati bo tudi on rasist
Odgovori
0 0
kick.your-ass
23. 02. 2026 14.54
Ma teli komentatorji so lepo rečeno smešni.. danea je ze vsak komentator pa.ceprav je sport gledal samo skozi okno, medtem ko so drugi vsak dan igrali na igriščih 😄
Odgovori
+1
1 0
Luigi Taveri II.
23. 02. 2026 14.48
Najprej bi Arbeola potuho moral ukiniti za lažnivce, potem za pedofile potem pa vrstni red ni več pomemben
Odgovori
-1
0 1
Luigi Taveri II.
23. 02. 2026 14.51
Bi pa moral pustiti Mbappeja pri miru, vsaj glede tega , koga por....to je njegova stvar in tistega, ki mu do dovoli
Odgovori
-1
0 1
cripstoned
23. 02. 2026 14.20
Kdo je to rekel?? Studenti iz popkasta?? Vi trije ste pa res kredibilni ...iscete klike zaradi katerih vam prihaja placa...
Odgovori
+3
7 4
cripstoned
23. 02. 2026 14.19
Noro kako mediji hocejo destabilizirati real madrid s taksnimi in drugacnimi novicami...hejtercki pa nasedajo iz novice v novico...o problemih liverpoola, citya, chelseaja, psgja, milana itd se pa niti malo ne govori oz. Ne pise pa je v teh klubih dosti vec tezav z igralskim kadrom, kemijo da o financah pri nekaterih niti ne zacnemo...se en slab poskus tria iz popkasta ki samo delujejo in objavljajo novice po navodilih nadrejenih...samo poglejte kdo so, kaj so v zivljenju dosegli pa vam bo vse jasno hahahahahaa
Odgovori
+0
6 6
dinozaver79
23. 02. 2026 14.23
Kaj si pa ti dosegel?
Odgovori
-2
4 6
cripstoned
23. 02. 2026 14.25
Veliko vec kot omenjeni trio in farsici na tem portalu...ampak se ne bom hvalil ker potem boste farsici se toliko bolj trpeli...dosti je da povem da tukaj zmagam vsakic ko se prikazem...farsici jocejo jaz in ostali se jim smejimo..
Odgovori
+4
6 2
mojcd
23. 02. 2026 14.27
slovenski mediji majo pa res moč to narediti ja
Odgovori
-5
0 5
cripstoned
23. 02. 2026 14.29
Mojcd...se enkrat preberi clanek poglej kdo so avtorji in kaksno podlago o nogometu imajo...v sloveniji so vas ocitno ze studenti zaceli prati..
Odgovori
+3
4 1
Mir12
23. 02. 2026 14.50
Še en mamin sinko in podpornik Reala, ki misli, da so vsi, ki pišejo proti temu klubu jokcev podporniki Barce … in še en dokaz, kako se je bojijo!
Odgovori
-1
0 1
mojcd
23. 02. 2026 14.10
Ko bodo vrgli ven to komedijo od Viniciusa, se bodo lahko osredotočili na ekipo. Zdaj se pa samo okoli te drama queena vrti, res vse. Samo čaka da lahko začne z dramo med igro. Ne rabijo tega res ne.
Odgovori
-1
5 6
simc167
23. 02. 2026 13.54
Ogaben klub
Odgovori
+2
7 5
LolSLO
23. 02. 2026 13.55
Ja res je barca ogaben klub...se strinjam.Kultura navijačev barce pa sploh pod ogabnostjo..
Odgovori
-1
7 8
mojcd
23. 02. 2026 14.09
boli a ne....ko napadalec samo joka, ne pa zabija
Odgovori
+1
6 5
Mir12
23. 02. 2026 14.12
Kako vsak podpornik Reala predvideva, da če ima kdo drugačno mnenje o "njihovem" klubu maminih sinčkov in jokcev (npr. Vinni), avtomatsko podpira Barcelono. Kar kaže na njihov strah pred tem velikim klubom! Drugače pa je na svetu še toliko srčno velikih klubov razen Barce in ne, ne navija zanje, navijam za vse, ki igrajo proti skorumpiranem Realu.
Odgovori
-2
3 5
Jevgenij Suhov
23. 02. 2026 14.24
👌👌👌💪💪💪
Odgovori
-5
0 5
Paranormal cracktivity
23. 02. 2026 13.33
partigiano reggiano
Odgovori
-4
1 5
bibaleze
