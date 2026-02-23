'Arbeloa svojim igralcem nenehno daje potuho, to se mora končati'

Pred povratnimi tekmami play-offa za uvrstitev v osmino finala prestižne Lige prvakov je beseda največ tekla o presenetljivem porazu madridskega Reala na gostovanju pri Osasuni, vnovičnem zadetku in provociranju navijačev s strani markantnega Viniciusa. Dotaknili smo se tudi obračuna med milanskim Interjem in Bodo/Glimtom na Giuseppe Meazzi in katastrofalnega tedna Juventusa. Med vikendom so se širom stare celine odigrali številni derbiji, tudi 178. obračun med Crveno zvezdo in Partizanom. Seveda pa nismo mogli iti mimo zanimivega dogajanja v slovenskem prvenstvu, ki je prineslo nove kontroverzne sodniške odločitve.