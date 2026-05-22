Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Zdaj tudi uradno: Arbeloa ni več trener madridskega Reala

Madrid, 22. 05. 2026 12.44 pred 40 minutami 2 min branja 4

Avtor:
R.S. STA
Alvaro Arbeloa

Trener španskega nogometnega velikana Real Madrida Alvaro Arbeloa, ki je januarja nasledil Xabija Alonsa, bo po zadnji tekmi sezone proti Athletic Bilbau v elitnem španskem prvenstvu v soboto zapustil vrste kraljevega kluba, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Alvaro Arbeloa, ki je v Madridu igral med letoma 2009 in 2016, pozneje pa je tam treniral tudi mladinsko ekipo, je dejal, da upa, da ta tekma ne bo pomenila dokončnega slovesa in da bo nekoč priložnost za novo snidenje.

"Upam, da je to le kratko slovo. Real Madrid je moj dom že 20 let v različnih vlogah. To bo moja zadnja tekma na klopi v tej sezoni. Ne vem, ali bo zadnja v mojem življenju, ker nikoli ne veš. Ampak skušal bom uživati tudi na zadnji tekmi in upam na zmago," je Arbeloa dejal na novinarski konferenci.

Alvaro Arbeloa po pol leta zapušča klob belega baleta.
Alvaro Arbeloa po pol leta zapušča klob belega baleta.
FOTO: Profimedia

Njegova prihodnost na klopi je bila v zadnjih dneh predmet številnih ugibanj, karizmatični portugalski strateg Jose Mourinho naj bi ga nadomestil že prihodnji teden. Španec je dejal, da ne bo delal v Mourinhovem štabu, če bo portugalski trener imenovan za njegovega naslednika.

"Mou ima fantastično tehnično ekipo, okoli sebe ima dobre ljudi, če bo prišel v Madrid, bo prišel s svojo ekipo," je dejal Arbeloa. "Ni možnosti, da bi bil z njim. Torej, moja prihodnost ... O njej bom razmišljal od ponedeljka."

Jose Mourinho naj bi kmalu tudi uradno ponovno sedel na trenerski stolček glaktikov.
Jose Mourinho naj bi kmalu tudi uradno ponovno sedel na trenerski stolček glaktikov.
FOTO: Profimedia

Triinštiridesetletni Arbeloa je januarja prevzel mesto po odhodu Xabija Alonsa in klub popeljal do drugega mesta v španski La ligi. Vendar pa se je stolček Arbeloi začel tresti, ko je nazadnje izgubil nadzor nad garderobo. Najbolj je odmeval incident Federica Valverdeja in Aureliena Tchouamenija, ki sta na enem od treningov fizično obračunala.

Preberi še Krvav pretep v Madridu: nezavestni Valverde pristal v bolnišnici
real madrid trener arbeloa

Trener Šeška podaljšal sodelovanje z Unitedom

Legenda Chelseaja in nekdanji soigralec Oblaka se poslavlja od nogometa

24ur.com Bomba iz Madrida: Xabi Alonso ni več trener Reala
24ur.com 'Želim, da Vinicius pleše in uživa'
24ur.com Alexander-Arnold bo odsoten dva meseca
24ur.com Galtier: Icardi lahko zapusti klub
24ur.com V preteklih sezonah nepogrešljiv člen Barce na izhodnih vratih
24ur.com Arnež proti odstopu Antoličeve
24ur.com Selektor Francije na ožjem seznamu za novega trenerja Real Madrida
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bimbo123
22. 05. 2026 13.08
Tale real pa menja trenerje k Olimpija, glede na letni čas hahaha
Odgovori
0 0
Kolllerik
22. 05. 2026 13.07
Domišljavi in lažnivi pav se je očitno že naveličal štetja novih lovorik reala 😁🤣🤣
Odgovori
+2
2 0
REAList7
22. 05. 2026 13.01
Verjamem, da je Arbeloa storil vse kar je v njegovi moči, ampak v tem trenutku je to za klub, kot je Real, premalo. Mogoče zopet nekdaj.
Odgovori
-1
0 1
Kolllerik
22. 05. 2026 13.17
Kriv je NEGREIRA, hahaha...
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Jo prepoznate? Ta dojenčica je danes ena največjih glasbenih legend
To je razlog, da je zvezdnica danes boljša mama
To je razlog, da je zvezdnica danes boljša mama
Zato nekateri starši otrokom ne prepovedujejo kletvic
Zato nekateri starši otrokom ne prepovedujejo kletvic
Njuna sinova sta zaključila študij na isti prestižni univerzi
Njuna sinova sta zaključila študij na isti prestižni univerzi
zadovoljna
Portal
Pia Filipčič: 'Kdo sem jaz, da bi sodila? Vsak pokaže sebe'
Očarala v rožnati obleki, ki si jo želi vsaka
Očarala v rožnati obleki, ki si jo želi vsaka
Pri 47 letih je videti bolje kot kdajkoli prej
Pri 47 letih je videti bolje kot kdajkoli prej
V teh treh primerih se je smiselno vrniti k bivšemu
V teh treh primerih se je smiselno vrniti k bivšemu
vizita
Portal
Ta 4-tedenska sprememba prehrane bi lahko upočasnila staranje
Zakaj se redimo kljub trudu in kaj lahko naredimo
Zakaj se redimo kljub trudu in kaj lahko naredimo
Ko se tetovaža spremeni v nočno moro in sepso
Ko se tetovaža spremeni v nočno moro in sepso
Zakaj se zbudimo slabe volje? Vloga sanj pri našem počutju
Zakaj se zbudimo slabe volje? Vloga sanj pri našem počutju
cekin
Portal
Cenovni kaos na hrvaški obali: Kako se izogniti dragim pastem
Fiksna ali variabilna obrestna mera? Pri 250.000 evrih kredita je lahko razlika več deset tisočakov
Fiksna ali variabilna obrestna mera? Pri 250.000 evrih kredita je lahko razlika več deset tisočakov
Koliko bi morali privarčevati glede na plačo? Pravila obstajajo – realnost pa je bolj zapletena
Koliko bi morali privarčevati glede na plačo? Pravila obstajajo – realnost pa je bolj zapletena
Katere evropske države obišče največ turistov? Med top 10 tudi Hrvaška
Katere evropske države obišče največ turistov? Med top 10 tudi Hrvaška
moskisvet
Portal
Pivo ni več isto: kaj se dogaja v barih?
Svet avtomobilizma v žalovanju: Umrl je legendarni dirkač
Svet avtomobilizma v žalovanju: Umrl je legendarni dirkač
Drama: mož zvezdnice izginil brez sledu
Drama: mož zvezdnice izginil brez sledu
Teh prehranskih dopolnil ne smete jemati skupaj
Teh prehranskih dopolnil ne smete jemati skupaj
dominvrt
Portal
Prihaja El Niño: vrtičkarje bi lahko čakali suša, neurja in slabši pridelek
Rastlina z vonjem po limoni, ki jo mnogi imajo za lepšo od sivke
Rastlina z vonjem po limoni, ki jo mnogi imajo za lepšo od sivke
Večina ljudi kuhinjske krpe in brisače pere narobe: preverite pravilno metodo
Večina ljudi kuhinjske krpe in brisače pere narobe: preverite pravilno metodo
Kaj storiti, če se v hiši pojavi sršen?
Kaj storiti, če se v hiši pojavi sršen?
okusno
Portal
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
Vrhunska pogostitev za goste, ki vas ne bo drago stala
Vrhunska pogostitev za goste, ki vas ne bo drago stala
Odličen zajtrk, ki vas bo napolnil z energijo
Odličen zajtrk, ki vas bo napolnil z energijo
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
voyo
Portal
Oklepnik
Kmetija
Kmetija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725