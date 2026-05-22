Zdaj tudi uradno: Arbeloa ni več trener madridskega Reala

Alvaro Arbeloa, ki je v Madridu igral med letoma 2009 in 2016, pozneje pa je tam treniral tudi mladinsko ekipo, je dejal, da upa, da ta tekma ne bo pomenila dokončnega slovesa in da bo nekoč priložnost za novo snidenje.

"Upam, da je to le kratko slovo. Real Madrid je moj dom že 20 let v različnih vlogah. To bo moja zadnja tekma na klopi v tej sezoni. Ne vem, ali bo zadnja v mojem življenju, ker nikoli ne veš. Ampak skušal bom uživati tudi na zadnji tekmi in upam na zmago," je Arbeloa dejal na novinarski konferenci.