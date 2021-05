Argentina 13 dni pred začetkom ostala brez pokala Amerike

Nastopiti bi moralo deset južnoameriških držav, turnir pa bi moral potekati med 13. junijem in 10 .julijem, prvič v kar 105-letni zgodovini bi ga priredili dve državi. Toda Južnoameriška nogometna konfederacija (Conmebol) je v nedeljo sporočila, da po umiku Kolumbije sredi vala protestov, ki so zajeli vso državo, turnirja ne bo gostila niti Argentina, in sicer zaradi "trenutnih okoliščin", kot so zapisali.

Več niso povedali, gre pa najverjetneje za porast okužb z novim koronavirusom, ki ga v zadnjih tednih beležijo v Argentini.

"Conmebol analizira ponudbe drugih držav, ki so izkazale zanimanje za prireditev celinskega turnirja. Kmalu sledijo nove informacije," so zapisali pri krovni južnoameriški zvezi. Gre sicer za turnir, ki je bil zaradi pandemije odpovedan leta 2020. Prve informacije govorijo o selitvi vsaj dela turnirja v Čile.