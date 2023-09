Presenetljiv poraz Urugvaja, Argentina in Brazilija s polnim izkupičkom

Svetovni prvaki Argentinci so tudi drugo tekmo južnoameriških kvalifikacij za nogometno svetovno prvenstvo 2026 v ZDA, Kanadi in Mehiki dobili brez super zvezdnika Lionela Messija. Sinjemodri so blizu La Paza premagali Bolivijo s 3:0. Vseh šest točk imajo tudi Brazilci, ki so tokrat v Limi z golom Marquinhosa v 90. minuti z 1:0 premagali Peru.

Lionel Messi, ki je imel zadnje tedne izjemno poln urnik z Interjem iz Miamija, je tekmo reprezentance spremljal s klopi in bodril svoje kolege, vendar ga ni bilo na seznamu možnih zamenjav. Potem ko je prejšnji teden v Buenos Airesu zadel gol za zmago Argentine nad Ekvadorjem (1:0), je namreč najboljši nogometaš na svetu tožil nad utrujenostjo. Kljub njegovi odsotnosti so varovanci Lionela Scalonija gladko odpravili Bolivijo. Zadetke so dosegli Enzo Fernandez v 31. minuti, Nicolas Tagliafico (41.) in Nicolas Gonzalez (83.). Prva dva zadetka je pripravil veteran Angel Di Maria. Bolivija je več kot pol tekme igrala le z 10 možmi, saj je bil Roberto Fernandez izključen po prekršku v 39. minuti. Scaloni je bil zadovoljen nad predstavo svoje ekipe, povedal je tudi, zakaj Messi ni igral. "Leo ni bil pripravljen za igro, poskušal se je pobrati, a se ni počutil dovolj dobro," je dejal Scaloni. Angel Di Maria FOTO: AP Brazilci so se pomerili s trdoživim Perujem, vendar je v 90. minuti prvi zvezdnik Neymar podal iz kota, Marquinhos pa je zadel z glavo. Urugvaj pa je izgubil točke, saj je presenetljivo z 1:2 izgubil na gostovanju pri Ekvadorju v Quitu. Kolumbija se je morala zadovoljiti s točko, potem ko se je v Santiagu s Čilom, kamor se je vrnil Alexis Sanchez, razšla brez zadetkov. Venezuela je premagala Paragvaj z 1:0 zahvaljujoč golu Salomona Rondona v sodnikovem dodatku in meri na prvo uvrstitev na mundiale v zgodovini. Po uvodnih dveh krogih Brazilci zaradi boljše razlike v golih vodijo pred Argentinci, Kolumbija je tretja s štirimi točkami, z eno več od Urugvaja in Venezuele. Paragvaj, Peru in Čile imajo vsak po eno točko.