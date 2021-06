Argentina in Čile že v četrtfinalu

Na južnoameriškem prvenstvu v Braziliji so si nogometaši iz Argentine in Čila že izborili nastop v četrtfinalu. Argentina je na tekmi tretjega kroga v skupini A v brazilski prestolnici premagala Paragvaj z 1:0, prvi zvezdnik Lionel Messi pa je odigral že 147. tekmo za argentinsko izbrano vrsto in na tej lestvici ujel Javierja Mascherana. Mož odločitve v Brasilii je bil Alejandro Gomez, ki je edini gol na tekmi – po podaji Angela Di Marie – dosegel že v deseti minuti.

Lionel Messi FOTO: AP Lionel Messi, ki je prvo tekmo za nogometnega velikana iz Južne Amerike odigral 16. avgusta 2005, se je po številu nastopov izenačil s svojim dolgoletnim soigralcem pri Barceloni in že upokojenim Javierjem Mascheranom, tako da bo v nadaljevanju celinskega prvenstva zagotovo postal igralec z največ nastopi v argentinski izbrani vrsti, kjer je s 73 doseženimi goli že najboljši strelec. Na drugi tekmi v skupini A sta se Urugvaj in Čile razšla z neodločenim izidom 1:1. Čile je povedel z golom Eduarda Vargasa v 26. minuti, izenačujoči zadetek pa je za Urugvaj dosegel Čilenec Arturo Vidal po avtogolu v 66. minuti. V skupini A je Argentina zbrala sedem, Čile pet, Paragvaj tri, Urugvaj eno, Bolivija pa je brez točk. Zadnje tri reprezentance so doslej odigrale le po dve tekmi, v četrtfinale pa bodo napredovale najboljše štiri.