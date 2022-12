Argentina kljub zmagi na mundialu ne bo skočila na vrh Fifine lestvice

Po poročanju ameriškega medija ESPN Argentina ob zadnji posodobitvi Fifine lestvice najboljših držav, kljub zmagi na mundialu, ne bo prevzela prvega mesta. Tega bo namreč obdržala njihova južnoameriška konkurentka Brazilija, ki prvo mesto drži že od februarja, ko je z vrha zrinila Belgijo.

Brazilija je na svetovnem prvenstvu zmagala le na treh tekmah in izgubila proti Kamerunu ter nato v četrtfinalu po enajstmetrovkah še proti Hrvaški, kar pa ji je po poročanju ESPN, pri katerem so že preračunali točke, ki krojijo Fifino lestvico, zagotovilo dovolj točk, da bo na njej ohranila prvo mesto. Argentina je medtem na mundialu izgubila le proti Savdski Arabiji in zmagala na šestih tekmah, od tega dvakrat zmagala v enajstmetrovkah – vključno z nedeljskim finalom, ko je po neodločenem rezultatu v rednem delu (2:2) in podaljšku (3:3) premagala Francijo s 4:2 po strelih iz bele točke.

icon-expand Enajstmetrovka Messija FOTO: AP

In ravno zato, ker je zmaga po enajstmetrovkah ocenjena z manj točkami, kot je zmaga v rednem delu ali po podaljških, se Gavči ne bodo zavihteli nad južnoameriške tekmece. Če bi zmagali po rednem delu, bi jim to uspelo, kot bi to uspelo tudi po novem svetovnim podprvakom Francozom, ki bodo tako pridobili le eno mesto. Tako kot Argentinci bodo tudi Francozi prehiteli Belgijce, ki so na svetovnem prvenstvu pogrnili na celi črti in bodo po novem zasedali peto mesto. Med najboljšimi desetimi reprezentancami sveta bo sicer največji preskok naredila Hrvaška, ki se bo s tretjim mestom na mundialu iz 12. uspela prebiti na sedmo mesto. Pred našimi južnimi sosedi bo na petem mestu še Anglija, ki naj bi z izpadom v četrtfinalu ohranila svoj položaj, ter Nizozemska, ki bo iz osmega napredovala na šesto mesto. Tega bo sicer izgubila Italija, ki se na svetovno prvenstvo sploh ni uvrstila in bo po novem zasedala vseeno visoko osmo mesto. Na devetem mestu bo svoje mesto, tako kot Anglija, ohranila tudi Portugalska, najboljšo deseterico pa bo zaokroževala Španija, ki bo izgubila kar tri mesta.

icon-expand Hrvaška bo naredila največji preskok med vodilno deseterico. FOTO: AP

Največji preskok izmed vseh udeleženk svetovnega prvenstva bo pričakovano naredila reprezentanca Maroka, ki se bo dvignila za kar 11 mest in bo po novem zasedla prav 11. mesto. Atlaški levi bodo s tem seveda najvišje uvrščena afriška reprezentanca, a to ne bo njihova najboljša uvrstitev, saj so se leta 1998 nahajali že na 10. mestu. Zanimivo pa je, da so se še leta 2015 Maročani nahajali celo na 92. mestu, krepko tudi za Slovenijo. Za prav toliko mest kot Maroko (11) se bo dvignila tudi Avstralija, ki bo po novem 27. Kar 10 mest bo predvsem zahvaljujoč zmagi nad Brazilijo pridobila tudi reprezentanca Kameruna, ki bo po novem 33. na svetu.

icon-expand Maroko, presenečenje prvenstva, se bo dvignil na 11. mesto. FOTO: AP

Katera izmed udeleženk mundiala pa bo padla najnižje? To bosta gostiteljica Katar in povratnica na mundiale Kanada, ki bosta padli za 12 mest in zasedli 53. in 62. mesto. Wales bo za primerjavo padel za devet mest in bo 28., Danska za osem na 18. mesto, Srbija pa jih bo izgubila osem in se pomaknila na 29. mesto.

Prvih 20 mest zadnje izdaje Fifine ranking lestvice v letu 2022 naj bi izgledalo takole: 1. Brazilija 2. Argentina 3. Francija 4. Belgija 5. Anglija 6. Nizozemska 7. Hrvaška 8. Italija 9. Portugalska 10. Španija 11. Maroko 12. Švica 13. ZDA 14. Nemčija 15. Mehika 16. Urugvaj 17. Kolumbija 18. Danska 19. Senegal 20. Japonska