Argentina neporažena na 24 tekmah, Messi do novega mejnika

Po prvem nastopu za reprezentanco leta 2005 je prvi zadetek dosegel leto kasneje v njegovem šestem nastopu za reprezentanco, ko se je ta pomerila s Hrvaško in izgubila z rezultatom 2:3. Prvi gol na svetovnem prvenstvu je dosegel leta 2006, ko je Argentina premagala Srbijo in Črno goro, medtem ko je svoj prvi mednarodni hat-trick dosegel proti Švici leta 2012.

Na tekmi proti Urugvaju je svoj prvi zadetek za Argentince Lionel dosegel že v 38. minuti. Rodrigo de Paul je pred polčasom podvojil vodstvo, Lautaro Martinez pa je po premoru dosegel tretji zadetek. "Odigrali smo odlično igro. Vse je potekalo odlično," je dejal Messi. "Ko smo dosegli prvi zadetek, se je igra odprla in tako so prišli tudi novi zadetki."

Argentina ostaja neporažena že 24 tekem, zadnja zmaga pa ustvarja tudi pritisk na največjo rivalko Brazilijo, v kvalifikacijski skupini, kjer jim že tesno dihajo za ovratnik. Gavči si želijo vsaj izenačiti rekord, ki ga držijo med letoma 1991 in 1993, ko so bili 31 tekem neporaženi ali pa so remizirali. Noben drug južnoameriški igralec še ni dosegel več kot 70 zadetkov, Neymar je trenutno pri številki 69, Luis Suarez jih ima 64, medtem ko se je Ronaldo upokojil s 62 goli za Brazilijo. Pred Messijem je bil rekord v lasti brazilske legende in ikone nogometa Peleja. Dosegel je 77 zadetkov.