Nemci v Dortmundu proti Argentini zapravili prednost dveh zadetkov

V ponovitvi finala svetovnega prvenstva iz leta 2014 sta se v Dortmundu pomerili domača Nemčija in Argentina. Obe moštvi sta nastopili z zelo prevetrenima postavama. V prvem polčasu so Nemci, ki so bili v tem delu igre bistveno boljši tekmec, dosegli dva zadetka, a so jim Argentinci z enako mero vrnili v drugem polčasu. Na koncu je bilo 2:2.

Serge Gnabry je bil znova med strelci. FOTO: AP Domači ljubljenci so silovito začeli tekmo na Signal Iduna Parku. V 16. minuti je izjemno formo potrdil Bayernov Serge Gnabry, za katerega je to že deseti zadetek na enajsti tekmi v članski majici elfa. 24-letnik je imel šest minut kasneje prste vmes tudi pri drugem nemškem zadetku, ko je lepo asistiral 20-letnemu Kaiu Havertzu, ki mu z bližine ni bilo težko zadeti za 2:0. Argentinci so imeli v prvem delu edino pravo priložnost preko Rodriga De Paula, a je napadalec italijanskega Udineseja stresel okvir vrat. V drugem delu so se gostje po nekaterih spremembah v postavi povsem prebudili. V igro je vstopil 27-letniLucas Alario, ki je odločilno vplival na potek tekme. Le nekaj minut po vstopu v igro je zabil za znižanje. V 85. minuti pa je za izenačenje poskrbel Lucas Ocampos. Pri zadetku nogometaša Seville je ključno sodeloval prav že omenjeni Alario, ki je žogo prenesel pred vrata Marc-Andrea ter Stegna in jo nato lepo podal strelcu izenačujočega gola. Nemčija - Argentina