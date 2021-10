Argentina pometla z Urugvajem, Brazilija prvič brez zmage

Argentinci so v Buenos Airesu s 3:0 odpravili sosednje Urugvajce. Šestkratni najboljši nogometaš na svetu Messi je na tekmi dveh nekdanjih svetovnih prvakov dosegel prvi gol, ko je bil uspešen v 38. minuti. Preostala zadetka sta dodala Rodrigo De Paul (44.) in Lautaro Martinez (62.).

"Igramo odlično igro in mislim, da postajamo še boljši," je po tekmi za domače medije dejal Messi in dodal: "To je bila težka tekma in morali smo zmagati. Urugvaj se je umaknil, da bi poskušal iz protinapadov, in bil je zelo nevaren. Ko smo dosegli prvi gol, pa se je odprlo veliko prostora."