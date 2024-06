Argentina, tudi brez Messija, prepričljiva

Za južnoameriške in svetovne prvake ni igral prvi zvezdnik Lionel Messi, ki se je poškodoval na tekmi proti Čilu. Za zdaj ni znano, ali bo Messi nared do četrtfinala. Argentinci pa so bili tokrat tudi brez selektorja Lionela Scalonija, ki ga je južnoameriška nogometna zveza Comebol kaznovala s prepovedjo vodenja ene tekme, ker so njegovi nogometaši dvakrat prepozno prišli na igrišče v drugem polčasu.