Argentina, Urugvaj, Čile in Paragvaj kandidirajo za nogometno SP 2030

Štiri južnoameriške države so oddale skupno kandidaturo za organizacijo svetovnega nogometnega prvenstva 2030, ki bo potekalo jubilejnih 100 let po prvem svetovnem prvenstvu. Pod projekt z nazivom Juntos 2030 (Skupaj 2030) so se prijavile Argentina, Urugvaj, Čile in Paragvaj.

Kandidaturo so omenjene države predstavile na stadionu Centenario v Montevideu, na katerem je bil leta 1930 odigran prvi finale svetovnih prvenstev. Urugvaj je tedaj premagal Argentino s 4:2. Cilj skupne južnoameriške kandidature je uprizoritev finala leta 2030 prav na stadionu Centenario, ki je gostil prvo tekmo za naslov pred 100 leti.

"To ni projekt vlad držav, temveč so sanje celotnega kontinenta. Veliko bo še svetovnih prvenstev, le na enem pa bomo obeležilo stoto obletnico," je ob tem dejal predsednik južnoameriške nogometne zveze (Conmebol) Alejandro Dominguez. "Zakaj Skupaj 2030? Ker želimo skupaj svetovno prvenstvo pripeljati nazaj na tla, kjer se je vse skupaj začelo - v Južno Ameriko." je še dodal Dominguez.

icon-expand Predsednik Conmebola Alejandro Dominguez FOTO: AP

Urugvaj, Argentina, Paragvaj in Čile so se kandidaturo že nekaj časa nameravali naznaniti, saj je bila v nastajanju že kar nekaj časa. Pred več kot tremi leti so se zavezali, da bodo ustanovili lokalni organizacijski odbor za usklajevanje z upravnim organom južnoameriškega nogometa CONMEBOL, da bi čim bolje načrtovali svojo kandidaturo. Toda do zdaj je trajalo, da je projekt Skupaj 2030 postal tudi uraden. Kandidaturo bodo države Mednarodni nogometni zvezi predstavile maja 2023, Fifa pa bo odločitev sprejela 2024.

icon-expand Suarez in Messi sta že leta 2017 s posebnimi dresi podprla skupno kandidaturo FOTO: AP

Če bo kandidatura štirih južnoameriških držav uspešna, turnir ne bi mogel biti bolj različen od tistega leta 1930. Takrat je sodelovalo samo 13 držav. celoten turnir pa se je igral v istem mestu - Montevideu in to na samo treh stadionih. Leta 2030 pa bo torej v štirih državah igralo 48 ekip na približno 15 stadionih, skupno pa bo odigranih približno 80 tekem. Na letošnjem prvenstvu v Katarju bo, kot je to zadnja leta običajno nastopilo 32 moštev, odigranih pa bo 64 tekem.